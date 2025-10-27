تقرير أممي: تعليق أكثر من ثلث المساعدات الموجهة لمنظمات حماية حقوق المرأة

نيويورك في 27 أكتوبر/وام/ حذر تقرير أممي جديد ، من تداعيات التخفيضات الكبيرة التي طالت المساعدات الحكومية لبرامج المنظمات والمجتمع المدني المتعلقة بحماية حقوق المرأة .

وكشف التقرير الذي أصدرته اليوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك،، عن تعليق أو وقف أكثر من ثلث برامج المساعدات التي كانت موجهة لبرامج تابعة لمنظمات أو مجتمعات مدنية تعني بحقوق المرأة . وقالت الهيئة إنه مع فقدان المنظمات للتمويل، يجبر الكثير منها على التركيز فقط على الخدمات الأساسية بدلا من المناصرة طويلة الأجل التي تحدث تغييرا حقيقيا.

