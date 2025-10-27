"الدرون"لتوصيل الطرود في ند الشبا

دبي في 27 أكتوبر/ وام / افتتحت هيئة دبي للطيران المدني بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وشركة كيتا درون اليوم رسميًا مسارًا جديدا لتوصيل الطرود بالطائرات بدون طيار "الدرون" في منطقة ند الشبا.

وستتمكّن طائرات الدرون من إيصال الطلبات الغذائية من مطاعم ومقاهي آفنيو مول في ند الشبا إلى سكان المنطقة عبر نقطة التوصيل والتي تقع في مسجد ند الشبا الكبير.

وبحسب بيان صحفي صدر عن هيئة دبي للطيران المدني، يشكّل هذا الإطلاق محطة جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للنقل الذكي والخدمات اللوجستية الجوية المتقدمة.

ودشن سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، المسار رسميًا من خلال أول طلب يتم تسليمه عبر طائرة بدون طيار "درون" في منطقة ند الشبا، بحضور عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والشركاء الإستراتيجيين في دبي، من بينهم سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وسعادة بدر بوهنّاد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، إلى جانب سعادة سلطان بطي بن مجرن، وسيد إسماعيل محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي بالإنابة ببلدية دبي.

وقال سعادة محمد عبدالله لنجاوي : " إن هذه المبادرة تعكس ريادة دبي في تبنّي الابتكار الذي يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية، حيث كانت شركة كيتا درون في طليعة مطوّري هذه التكنولوجيا، ونتطلع بأن يصبح توصيل الطلبات عبر الدرون واقعًا يوميًا في مختلف أنحاء الإمارة، ومن خلال تمكين ممرّات التوصيل الذكية، فإننا نُسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التكنولوجيا في دبي".

من جانبه، قال سعادة أحمد درويش المهيري :" إن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية في مسار التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم مستهدفات دبي في التحول الذكي، ويجسد نهجها الرائد في توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته اليومية، واختيار مسجد ند الشبا الكبير كنقطة انطلاق لمشروع التوصيل يعكس رؤية متقدمة ليشمل دور المساجد في التنمية المجتمعية المستدامة، ويعبر عن مكانتها كمرافق حيوية تخدم الناس وتواكب احتياجات العصر".

وأكد التزام الدائرة الدائم بدعم المبادرات الوطنية المبتكرة بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي نموذجًا عالميًا في التنمية المتوازنة التي تجمع بين الأصالة والتجديد.

وتُشغّل شركة كيتا درون حاليًا أربعة مسارات في واحة دبي للسيليكون، ويُعدّ مسار ند الشبا خطوة رئيسية في توسيع شبكة عمليات الشركة في دولة الإمارات، من خلال ربط المناطق السكنية والتجارية بعمليات توصيل سريعة، خالية من التلامس وصديقة للبيئة.

وتأتي هذه المبادرة تحت الإطار التنظيمي لهيئة دبي للطيران المدني، لتؤكد كيف يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تُحدث تحوّلاً في منظومة الخدمات اللوجستية الحضرية، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والامتثال.

بدوره قال جونوي يانغ، المدير العام لشركة كيتا درون، إن هذا الإنجاز يمثل بداية عملياتنا التجارية وتوسيع شبكة مسارات التوصيل عبر الدرون في مختلف المناطق في دبي، وهذا المسار لا يرمز فقط إلى التقدم التكنولوجي، بل يجسّد أيضًا رؤية دبي نحو الارتقاء بالمدن لتكون أكثر ذكاءً وسرعةً واستدامة.