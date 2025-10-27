مدينة إكسبو دبي منصة عالمية للحوار حول مستقبل المدن الذكية

دبي في 27 أكتوبر/ وام /قالت فاطمة علوي ممثل إدارة العلاقات الحكومية في مدينة إكسبو دبي، إن قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025 المقام حاليا في مدينة اكسبو بدبي، يشهد مشاركة واسعة من عمداء ونواب رؤساء مدن من مختلف أنحاء العالم حيث يجتمعون في دبي لبحث سبل تطوير المدن المستقبلية في مجالات عدة تشمل الازدهار الاقتصادي والتكنولوجيا والتعليم والصحة والبنية التحتية.

وأوضحت علوي لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن الحدث يشهد كذلك مشاركة أكثر من 170 مدينة عالمية و25 جهة حكومية وشركة وطنية تسعى جميعها لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في إدارة وتطوير المدن حيث يعد المنتدى منصة فريدة لتبادل التجارب يتعرف المشاركون خلالها على تجربة دبي في بناء قصة نجاحها وكيف تمكنت من تعزيز التواصل المجتمعي وتوفير بيئة داعمة للابتكار والاستدامة.

وأشارت إلى تنظيم خلوة شباب دبي ضمن أعمال المنتدى هذا العام بالتعاون مع مجلس شباب دبي التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وذلك للمرة الأولى في نسخة دولية ما يتيح للشباب الإماراتي فرصة التفاعل مع نظرائهم من مختلف دول العالم وتبادل الأفكار حول مستقبل المدن.