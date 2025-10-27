بي دبليو سي: الاحترافية والتنوع وراء ازدهار قطاع الضيافة في الإمارات

دبي في 27 أكتوبر/ وام/أكد نيكولاس ماير الرئيس العالمي لقطاع السياحة وشريك تطوير السياحة والوجهات في الشرق الأوسط لدى "بي دبليو سي" (PwC) العالمية للخدمات المهنية، أن ازدهار ونمو قطاع الضيافة في دولة الإمارات يرتبطان بفاعلية الحوكمة واحترافية إدارة القطاع و تنوع الوجهات السياحية في الدولة.

وقال ماير في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات القمة العالمية لمستقبل السفر المنعقدة في دبي، إن الاحترافية العالية في إدارة قطاع الضيافة في الإمارات وغيره من القطاعات تدعم تطلعات المستثمرين، مؤكداً أن الجهات الحكومية تساعد المستثمرين على تحديد الأنسب من الشرائح والفرص.

وأضاف :" أن كافة الجهات المسؤولة عن القطاع وفي مختلف الإمارات تستقبل المستثمرين وتوجيههم بمشورة واضحة وتربطهم بالشركاء المناسبين، لافتاً إلى أن هذا الاحتراف يعزز مكانة الإمارات ليس فقط في الضيافة بل في قطاعات أخرى أيضاً " .

وأشار إلى أن دبي وجهة ديناميكية وجاذبة لشرائح جديدة من الزوار، لافتاً إلى أنها لا تكتفي بالشرائح التي تجذبها حالياً، بل تسعى بنشاط لجذب زوار من وجهات جديدة.

ولفت ماير إلى أن الإمارات تضم مجموعة من الوجهات السياحية المتميزة في مختلف إماراتها، و كل وجهة وكل إمارة تتمتع بعروض قيمة فريدة.

ونوه إلى أن كل إمارة تقدم منتجات مختلفة وتستهدف شرائح زوار متنوعة، وبالنسبة للمستثمرين، يوفر هذا التنوع مجموعة واسعة من الفرص عبر المواقع والفئات السوقية المختلفة.

وأوضح أن دبي لا تزال تشهد نمواً هائلاً، وتقدم أبوظبي ورأس الخيمة على سبيل المثال مشاريع مثيرة مثل توسعات جزيرة ياس وتطوير جزيرة المرجان.

وفي حديثه عن دور الذكاء الاصطناعي ودوره في إعادة تشكيل القطاع، قال :غالباً ما يُقدَّر تأثير التكنولوجيا بأكثر من اللازم على المدى القصير وأقل من اللازم على المدى الطويل، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي سيعزز صيانة المباني، وإدارة المرافق، والتخطيط الإنشائي، والمشتريات، والتسويق، والشراكات التجارية.

وأكد أن ما تمتلكه الإمارات من وجهات وحوكمة واحترافية وتنوع، يجعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن نمو طويل الأمد في قطاع الضيافة.

