"الدار" تعتزم تطوير مجمعات سكنية جديدة في الشامخة وجزيرة ياس

أبوظبي في 27 أكتوبر /وام/ أعلنت مجموعة الدار عن إطلاق سلسلة من المشاريع الجديدة في أبوظبي، ضمن محفظة أصول "التطوير والاحتفاظ" وذلك عبر فئات العقارات السكنية والتجارية واللوجستية، وبقيمة إجمالية تبلغ 3.8 مليار درهم.

وتأخذ المشاريع قيمة محفظة الدار من أصول "التطوير والاحتفاظ" قيد الإنشاء إلى نحو 17.6 مليار درهم، وهو ما يُعزز قدرة المجموعة على تحقيق نمو مستدام طويل الأجل.

وفي أحدث استثماراتها، ستقوم الدار بتطوير مجمع سكني جديد في مشروع الريمان بالشامخة، يضم قرابة 2,000 وحدة سكنية تشمل استوديوهات وشققاً مختلفة، بهدف تلبية احتياجات سوق الإيجار، كما ستطرح الدار 665 وحدة للإيجار في جزيرة ياس، تقع بالقرب من أبرز المرافق الترفيهية والمراكز التجارية المعروفة عالمياً في الجزيرة.

وتشمل المشاريع الجديدة مجمعاً سكنياً مسوراً يضم 217 تاون هاوس وفيلا، صُممت لتلبية الطلب المتزايد من المهنيين الشباب والعائلات الذين يتطلعون إلى العيش بالقرب من مؤسسات تعليمية مرموقة وخيارات ترفيهية متنوعة ومساحات عمل حديثة، كما سيتم تطوير 448 شقة جديدة، كامتداد لقرية ياس السكنية، وهو مجمع مخصص للموظفين العاملين في الجزيرة.

وتعتمد الدار نهجاً استراتيجياً في تطوير العقارات التجارية ضمن محفظة "التطوير والاحتفاظ"، والذي يركز على إنشاء مساحات مكتبية عالية الجودة في مراكز الأعمال الرئيسية عبر كافة أنحاء الإمارات، بهدف تلبية الطلب المتنامي على المساحات المكتبية من الفئة الأولى.

وبعد النجاح الذي حققته عملية التأجير المسبق لمشروع "ياس بليس" الذي تم إنجازه مؤخراً في جزيرة ياس، تعمل الدار على تطوير "مجمّع أعمال ياس" الذي سيُحدث نقلةً نوعيةً في مشهد العقارات التجارية في جزيرة ياس، وسيضم أربعة أبراج بتصاميم معمارية فريدة، توفر ما مجموعه 47,500 متر مربع من المساحات القابلة للتأجير. ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول النصف الثاني من 2027، ليشكل إضافة نوعية تتماشى مع استراتيجية الدار في تطوير أصول تجارية متقدمة في أبرز الوجهات الحيوية في إمارة أبوظبي.

وعلى صعيد الأصول اللوجستية، تعتمد الدار نهجاً يركز على تطوير مرافق حديثة في مواقع رئيسية تلبي احتياجات المستأجرين، استجابةً للطلب المرتفع على مساحات التخزين والتوزيع عالية الجودة في دولة الإمارات، وبعدما حقق مركز أبوظبي للأعمال معدلات إشغال تجاوزت الـ 93% عقب توسعته في عام 2024، تعمل الدار حالياً على توسعة المركز ضمن موقع مجاور. وستضيف هذه التوسعة 175,000 متر مربع من المساحة الطابقية الإجمالية، لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المستأجرين، تشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتوزيع. كما يتضمن الاستثمار الإجمالي الخطة المُعلَن عنها مؤخراً لتطوير أول مركز متكامل لتجربة العملاء لـ "تسلا" في أبوظبي، والذي يُعَد منشأة مُصممة خصيصاً وفق احتياجات العلامة التجارية، حيث تمتد على مساحة 5,000 متر مربع، وستجمع تحت سقفها صالة عرض ومركزاً للخدمة، فضلاً عن قاعة لاستلام السيارات.

وستنضم المشاريع السكنية والتجارية واللوجستية الجديدة، عقب اكتمالهما، إلى محفظة شركة الدار للاستثمار التي تتألف من أصول عقارية مُدرة للدخل المتكرر بقيمة 47 مليار درهم، حيث تمتلك شركة الدار للاستثمار خبرات واسعة في إدارة الأصول والتأجير، وهو ما سيدعم هذه المشاريع الجديدة في تحقيق عائدات إيجارية قوية عقب تشغيلها.