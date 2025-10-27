انطلاق فعاليات "معرض ربدان لقادة المستقبل" غدا

أبوظبي في 27 أكتوبر / وام / تنظم أكاديمية ربدان "معرض ربدان لقادة المستقبل" من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، في مقرها في أبوظبي، بهدف تمكين طلبة المدارس وربطهم عبر مسارات أكاديمية ومهنية واضحة في قطاعات الأمن والدفاع وإدارة الأزمات.

ويعد الحدث الأول من نوعه على مستوى الدولة، إذ يجمع بين التوجيه الأكاديمي والتمكين المهني المبكر، ليقدِّم تجربة نوعية لطلبة الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر من مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، وهي مدارس تمثِّل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويتوقع أن يشهد المعرض مشاركة العديد من طلبة مدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، لاستكشاف مساراتهم المستقبلية في بيئة تفاعلية تجمع بين التعلُّم العملي والحوارات المفتوحة مع نخبة من المختصين.

ويهدف المعرض إلى توسيع آفاق الطلبة نحو تخصصات المستقبل الوطنية، من خلال تعريفهم بمسارات التعليم الجامعي والوظائف المستقبلية في قطاعات الدفاع والأمن وإدارة الأزمات، عبر جلسات تعريفية وورش عمل تفاعلية ومعارض مصاحِبة، تُتيح للطلبة الاطِّلاع على البرامج الأكاديمية وآفاقها الوظيفية على أرض الواقع.

ويستضيف المعرض عدداً من الجهات الوطنية الشريكة وجهات الابتعاث، إلى جانب عدد من الجهات الاستراتيجية ذات الصلة، في مشهد يعكس تكامل الجهود الوطنية في إعداد الكفاءات المستقبلية، وتوحيد الرؤية بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الأمنية والعسكرية.

وأكد سعادة سالم سعيدي السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أن تنظيم المعرض يأتي تجسيداً لرؤية الأكاديمية في رفد الجهات الوطنية بكفاءات مؤهَّلة تأهيلاً علمياً وعملياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهُّب للطوارئ وإدارة الأزمات.

وأضاف أن المعرض يمثل خطوة استباقية ومبتكَرة تضع الطلبة أمام خيارات تعليمية ومهنية واضحة ومدروسة، وتساعدهم على بناء قرار مهني متكامل يجمع بين الدراسة الأكاديمية والطموح العملي، ضمن منظومة وطنية متسقة تجمع التعليم بالتنمية والجاهزية الوطنية.

وأوضح أن الأكاديمية ستستعرض خلال المعرض مجموعة من برامجها الأكاديمية الرائدة عالمياً، من بينها بكالوريوس العلوم في إدارة استمرارية الأعمال، وبكالوريوس العلوم في الإدارة المتكاملة للطوارئ، وبكالوريوس العلوم في الشرطة والأمن، وبكالوريوس العلوم في الأمن الوطني، وبكالوريوس العلوم في الدفاع والأمن، وهي برامج تمتاز بعمق تخصصاتها وارتباطها المباشر بقطاعات حيوية تشكِّل جوهر منظومة الأمن الوطني في الدولة.

ويأتي الحدث في إطار مبادرة استراتيجية مُتكاملة، وستتبعه زيارات ميدانية لخبراء أكاديمية ربدان إلى المدارس ذات الصلة، بهدف توضيح المسارات الأكاديمية والمهنية الواعدة في قطاعات الأمن والدفاع وإدارة الأزمات.