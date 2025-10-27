اختتام ملتقى أبوظبي الدولي لمدربي وحكام "التقاط الأوتاد"

أبوظبي في 27 أكتوبر/ وام/ اختتم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق في مقره بأبوظبي اليوم، فعاليات الملتقى الدولي لحكام ومدربي "التقاط الأوتاد"، بإشراف الاتحاد الدولي.

وشهد الحدث الدولي على مدار يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، مشاركة نحو 45 دارساً ودارسة يمثلون 9 دول هي الإمارات، وسلطنة عمان، ومصر، وقطر، والسودان، واليمن، والكويت، والهند، وباكستان.

وشارك المحاضران رأفت عبدالرحمن بلة، عضو الاتحاد الدولي رئيس لجنة المسابقات، ومفتاح الحراصي، عضو اللجنة القانونية في الاتحاد الدولي في الإشراف على الدورات التدريبية والامتحانات للمشاركين.

وسجلت الكويت أكبر حضور في الملتقى لعدد 16 دارساً ودارسة، ضمن جهودها لتطوير اللعبة، وتمكين الكفاءات البشرية، ومواكبة التطورات التي تشهدها عالمياً.

وشهد ختام الملتقى توزيع شهادات المشاركة على الحاضرين، بحضور عبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وخالد القريني رئيس قسم الشؤون الإدارية في الاتحاد الدولي، وراشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وقال عبدالله النقبي إن استضافة الملتقى الدولي، تعزز الشراكة مع الاتحاد الدولي، بما يسهم في الارتقاء باللعبة، وتمكين الدارسين من مواكبة المستجدات الخاصة بالقوانين، والتحديثات الدولية في مجال التدريب، مشيراً إلى جهود الاتحاد الدولي في تطوير اللعبة، وتنظيم البرامج الخاصة بالمدربين والحكام، وإقامة الفعاليات الدولية.