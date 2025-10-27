‎فريق عجمان التطوعي ينظم ملتقى "أنتِ الحياة 2"

عجمان في 27 أكتوبر/ وام / نظم فريق عجمان التطوعي برعاية الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي،ملتقى “أنتِ الحياة 2” للتوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع مدينة الشيخ خليفة الطبية بعجمان، تزامناً مع شهر أكتوبر الوردي.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر، ونشر ثقافة الوقاية من سرطان الثدي بين أفراد المجتمع.

وشمل جلسات توعوية قدمتها نخبة من الطبيبات والمتخصصات، إلى جانب قصص ملهمة لعدد من الناجيات من المرض اللواتي قدمن تجارب إنسانية مؤثرة في مواجهة السرطان.

وعبّر محمد بن دلوان الكتبي، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي، عن شكره للشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي على دعمها ورعايتها للمبادرات المجتمعية، مثمناً تعاون مدينة الشيخ خليفة الطبية في إنجاح الفعاليات الصحية. وأكد أن الملتقى في موسمه الثاني يجسد حرص دولة الإمارات على تعزيز الوعي الصحي وتطبيق أفضل الممارسات في الكشف المبكر عن السرطان.

وشهد الملتقى حضور سعادة صالح الجنيبي مدير الاتصال الحكومي بمدينة الشيخ خليفة الطبية، والفنانة زينب العسكري عضو شرف في فريق عجمان التطوعي، وعدد من المهتمين بالشأن الصحي.