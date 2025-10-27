منتدى تطوير القدرات ينطلق الخميس في الشارقة

الشارقة في 27 أكتوبر/ وام/ تنظم مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات في 30 أكتوبر الجاري منتدى "تطوير"، الحدث السنوي الذي يشكّل منصة ملهمة تحتفي بالطاقات الشبابية وتسلّط الضوء على رحلتهم في التعلم وصناعة الأثر تحت شعار: "لأثرٍ دائم: نلهم العقول ونصنع المستقبل".

يهدف المنتدى إلى تعزيز روح المبادرة لدى الشباب وتوفير مساحة تجمع بين العقول الطموحة والتجارب الملهمة في رحلة تحتفي بالإنجاز وتستشرف المستقبل وتؤمن بأن التأثير الحقيقي يبدأ من فكرة تُصنع بإصرار وتستمر بشغف وإيمان بالقدرات.

وقال خالد إبراهيم الناخي مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات :" صناعة المستقبل مسؤولية جيل يؤمن بقدراته ولا يهاب التحديات ويمتلك الإرادة ليصنع أثره أينما كان، ونحن لا ننتظر المستقبل بل نبنيه اليوم، ومنتدى "تطوير" ليس مجرد حدثٍ عابر بل محطة تُشعل الشغف وتُعيد تعريف دور الشباب في قيادة التحولات التنموية ونحن في "تطوير" نحرص على تمكين الإنسان قبل المهارة لأن العقول عندما تُلهم تصنع واقعًا جديدًا وتفتح أبوابًا لا تُغلق للفرص والابتكار".