تعاون بين "معرفة دبي" و"إنجاز الإمارات" لتعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة

دبي في 27 أكتوبر/ وام/ أبرمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي اتفاقية تعاون مع “إنجاز الإمارات”، المؤسسة غير الربحية الرائدة في تعليم مهارات ريادة الأعمال وتمكين الشباب، والعضو في مؤسسة جونيور أتشيڤمنت العالمية لتقديم برامج متخصصة في مجالات ريادة الأعمال والاستعداد لسوق العمل والثقافة المالية لطلبة دبي بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية التعليم في دبي 2033.

وتشمل الاتفاقية تصميم وتنفيذ برامج تعلم تجريبي تركز على المهارات المهنية وتنمية التفكير الريادي لدى الطلبة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إشراك القطاع الخاص في تنمية مهارات الأجيال الصاعدة.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال فعالية نظمتها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة إنجاز الإمارات، بحضور سعادة عائشة عبدالله ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية وفيصل بن جمعة بلهول رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وبمشاركة نحو 30 مدرسة خاصة وعدد من طلبة ريادة الأعمال.

وسلطت الفعالية الضوء على أهمية دمج مفاهيم ريادة الأعمال والثقافة المالية ضمن المناهج التعليمية، حيث ناقشت جلسة حوارية أدارتها نايلا الموسوي من شركة أكسنتشر، وتم خلالها بحث تمكين الأجيال الصاعدة من المهارات المستقبلية بمشاركة نخبة من المتحدثين من القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة:" تركز إستراتيجية التعليم في دبي 2033 على تمكين المتعلمين من مهارات المستقبل وربط التعليم بالمهارات الواقعية، ونؤكد أهمية هذا التعاون مع مؤسسة إنجاز الإمارات كنموذج لتكامل التعليم مع القطاع الصناعي".

من جانبها، أوضحت رزان بشيتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز الإمارات، أن الشراكة مع الهيئة تهدف إلى إلهام الطلبة وتحفيزهم على الابتكار والقيادة من خلال تعزيز مفاهيم ريادة الأعمال في المدارس.

وشهدت الفعالية عروضا طلابية لمشروعات ريادية مبتكرة، أبرزها مشروع "رايكم"، الفائز بلقب برنامج الشركات على مستوى الدولة لهذا العام، والذي سيمثل الإمارات في التصفيات الإقليمية لريادة الأعمال نهاية أكتوبر الجاري.