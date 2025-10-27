"بريسايت" تُطلق مختبر أبحاث وتطوير في كازاخستان

أستانا في 27 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة بريسايت، اليوم، عن تأسيس أول مختبر أبحاث وتطوير إقليمي لها في آسيا الوسطى، والذي سيركز على تطوير وتوطين الحلول المتقدّمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والإدارة الرقمية.

ورحّب معالي جاسلان ماديف، نائب رئيس الوزراء وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في جمهورية كازاخستان، بإطلاق مختبر الأبحاث والتطوير التابع لبريسايت في Alem.ai، مؤكداً أهميته في دعم أجندة الابتكار الوطنية.

وأوضح أن إطلاق مختبر الأبحاث والتطوير من بريسايت يشكل محطة مهمة في مسيرة تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في كازاخستان، إذ سيسهم في بناء الخبرات المحلية، وتيسير نقل التكنولوجيا، وتسريع وتيرة تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مع تركيز خاص على تطوير حلول المدن الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُعزّز إدارة المدن والنقل والسلامة والتنمية المستدامة.

من جانبه، قال ماجزان كينيسباي، الرئيس التنفيذي للنمو في بريسايت، إن كازاخستان ترسّخ مكانتها بسرعة كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدّمة، مشيرا إلى أن المختبر يسعى لتعزيز الابتكار التقني، وتمكين الكفاءات المحلية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأكثر تأثيرا من خلال مشاريع واسعة مثل “المدينة الذكية - أستانا” وهي شراكة بين بريسايت وبلدية أستانا تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة الشؤون الحضرية.

وأوضح أن بريسايت لعبت دوراً محورياً في تطوير أول مركز قيادة وتحكّم للتحليلات الحكومية واتخاذ القرار في كازاخستان، وهو أحد العناصر الرئيسة لرؤية "الحكومة المدعومة بالذكاء الاصطناعي"، إذ يُتيح هذا النظام رصد العمليات الوطنية والبلدية وتحليلها وإدارتها في الوقت الفعلي، في خطوة متقدّمة نحو تعزيز الحوكمة القائمة على البيانات.

ولفت كينيسباي إلى التعاون المثمر بين بريسايت وحكومة أذربيجان، حيث تُنفّذ الشركة حلولاً قائمة على الذكاء الاصطناعي لصالح وزارة العلوم والتعليم ووزارة التنمية الرقمية والنقل، بما يدعم تطوير إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي الوطنية والبنى التحتية الرقمية في كلا البلدين.

وأضاف أن المبادرات التي تقودها كازاخستان وأذربيجان تتوافق تماماً مع التوجهات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من مراكز البيانات الوطنية وصولاً إلى النماذج اللغوية الضخمة والمنصّات الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتفخر بريسايت بأن تكون جزءاً من هذا النجاح المشترك.

وتعكس توسعات بريسايت المتسارعة في كازاخستان وأذربيجان إستراتيجيتها الأوسع لترسيخ مكانتها كشريك مفضّل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي في آسيا الوسطى، مستفيدةً من خبراتها العالمية لتوطين الحلول الذكية وتحقيق التنمية الرقمية المستدامة والشاملة في المنطقة.