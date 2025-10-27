اعتماد الهوية الجديدة لاتحاد الإمارات للرياضات المائية

دبي في 27 أكتوبر/وام/ اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات للرياضات المائية، الهوية الجديدة للاتحاد تحت مسمى (UAE Aquatics Federation).

وأكد الاتحاد في بيان له أن الهوية الجديدة تجسّد روح الحداثة والطموح التي تواكب مسيرة التطور الرياضي في دولة الإمارات، وتعبر عن مكانة الدولة الريادية في دعم الرياضة والاهتمام بتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف المجالات.