"دولي كرة القدم المصغرة" يعتمد بطولة أبطال آسيا

براغ في 27 أكتوبر/وام/أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، اعتماد إقامة بطولة رابطة الأبطال الآسيوية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي في جاكرتا، من 17 إلى 25 نوفمبر المقبل.

وقال أشرف بن صالحه نائب رئيس الاتحاد الدولي، إن اجتماع المكتب التنفيذي اليوم في براغ عاصمة جمهورية التشيك، اعتمد عضوية لبنان وإيران بالإجماع، ومشاركة المنتخبات والأندية في البلدين بجميع فعالياته خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار إلى اعتماد نتائج انتخابات الاتحاد العراقي برئاسة سعد الكعبي، آملاً تحقيق النجاح الذي يصب في مصلحة تطور اللعبة، والموافقة على مشاركة أندية لبنان وإيران والعراق في كأس الرابطة الآسيوية للأندية.

وقال إن حزمة القرارات الجديدة تسهم في فتح آفاق جديدة لكرة القدم المصغرة في منطقة غرب آسيا، وتوسيع دائرة اللعبة، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد الدولي لتطويرها وفق أفضل المؤشرات العالمية.

وأشاد بالجهود الكبيرة للاتحاد العربي برئاسة سعيد العاجل في نشر اللعبة على المستوى العربي، واستضافة مقره في دبي، ونوه بالتعاون القائم مع الاتحادين الآسيوي والعربي، لتطوير اللعبة، وتمكين البرامج المشتركة، وتبني البرامج الخاصة بالمدربين والحكام والكوادر الإدارية.