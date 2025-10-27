إقبال كبير على ورش معرض الفجيرة لكتاب الطفل

الفجيرة في 27 أكتوبر/ وام/ استضاف معرض الفجيرة لكتاب الطفل في يومه الثاني مجموعة من الورش التفاعلية التي جمعت بين المتعة والمعرفة وهدفت إلى تنمية مهارات الأطفال وتحفيز خيالهم الإبداعي.

افتتح الأديب السوري المتخصص في أدب الطفل واليافعين مهند العاقوص سلسلة الورش بورشة بعنوان “ماذا يوجد في رأسي” لتحفيز خيال الأطفال وتشجيعهم على التعبير الإبداعي .

وشارك الأطفال في ورشة “مجلسنا الصغير” التي نظمها مجلس محمد بن حمد الشرقي وقدمها الباحث والكاتب الإماراتي في مجال التراث اللامادي خالد جميع الهنداسي لتعريف الناشئة بقيم المجلس الإماراتي وأهمية الحوار واحترام الرأي الآخر، بينما قدمت الكاتبة والإعلامية البحرينية الدكتورة بروين حبيب جلسة سرد قصصي بعنوان "أعطني يدك" تركز على القيم الإنسانية والأخلاقية.

وعلى المسرح الرئيسي، قدم جاسم المراشدة عرضا مسرحيا بعنوان “مجتمع واحد.. حكايات كثيرة” يجسد التسامح والتعاون والتنوع الثقافي، فيما عرضت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ورشة تعريفية بتطبيق "المُورث" لتعريف الأطفال بتراث الإمارات المادي وغير المادي بطريقة مبتكرة.

كما قدم الباحث في التاريخ والتوثيق الأكاديمي عبد الله الكندي، والباحثة في التراث الإماراتي الدكتورة آمنة الضنحاني ورشة بعنوان "الجيرة في الفجيرة" لتعريف الأطفال بالعادات والتقاليد الإماراتية، وطرحت الكاتبة والمترجمة المتخصصة في أدب الأطفال واليافعين فلورا مجدلاوي ورشة “من الفجر إلى الغروب مع طيور غابة الخروب”، طرحت خلالها تساؤلات جوهرية تلامس حياة الأطفال اليومية، مثل الصدق والتعاون والحكمة واتخاذ القرار.

وشمل المعرض أيضا ورشة “أساسيات خط النسخ من الألف إلى الياء” قدمها الخطاط عبد المحسن نصّار من مدرسة الخط والزخرفة بالفجيرة، وجلسة قراءة قصة "أحمد وجزيرة الطيور" قدمتها أنوار السلامي، بالإضافة إلى ورشة "قصتنا المشتركة" للكاتب محمد النابلسي لتعزيز السرد الجماعي، وعرض مسرحي كوميدي تربوي بعنوان “نوادر جحا” قدمته نيروز الطمبولي، وجلسة قصة "عوشة سفيرة القهوة" لتعريف الأطفال بموروث القهوة الثقافي في الإمارات.

واستضاف المهرجان في فترته المسائية مجموعة من الورش الغنية ليقدم المعرض بذلك مجموعة غنية من الورش التفاعلية والقراءات القصصية والعروض المسرحية التي تجمع بين المتعة والمعرفة والقيم الإيجابية.