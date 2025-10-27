انطلاق "دولية التنس " للمنتخبات في الفجيرة

الفجيرة في 27 أكتوبر/وام/ انطلقت اليوم منافسات النسخة الأولى لبطولة المنتخبات الدولية لتنس للرجال في نادي الفجيرة للتنس.

وتقام المنافسة بالتعاون مع اتحاد الامارات للعبة، من 27 أكتوبر الجاري حتى الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات والكويت والبحرين، وقطر، والعراق، والأردن، وسوريا، وإيران.

وتلعب البطولة بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، بتقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، ليتأهل الأول والثاني إلى النهائية.

وتضم قائمة منتخب الإمارات عمر بهروزيان، وعبد الرحمن الجناحي، وحمد الجناحي، ومروان المرزوقي، وأحمد بدري، بإشراف المدرب الصربي ملدان ميلينوفيتش.

وقال ميثم محمد السكرتير الفني للاتحاد، إن البطولة تستقطب لاعبين من 8 دول يتنافسون بنظام المنتخبات للفردي والزوجي لكل منتخب.