52 طلعة جوية نفذها جناح الجو بشرطة رأس الخيمة خلال الربع الثالث

رأس الخيمة في 27 أكتوبر / وام / نفذ قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة 52 طلعة جوية متنوعة خلال الربع الثالث من العام الجاري، شملت العديد من المهام الإنسانية والتدريبية ودوريات استطلاعية ومهام إسناد لعدد من الإدارات الشرطية في الإمارة.

وأوضح المقدم طيار عبدالله علي الشحي، رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، أن هذه الطلعات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة العمل الميداني والجاهزية العالية للطواقم الجوية، مشيراً إلى أن القسم يواصل تنفيذ مهامه وفق أعلى معايير السلامة والدقة.

ولفت إلى أن الإنجازات المتحققة تعكس دعم وتوجيهات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وحرصها على توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز سرعة الاستجابة، وتطوير قدرات فرق الإنقاذ والإسناد الجوي لخدمة المجتمع وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في مختلف مناطق الإمارة.