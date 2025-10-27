مشاركون في قمة "مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات" يشيدون بتجربة دبي

دبي في 27 أكتوبر/ وام / أكد مشاركون في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025، التي انطلقت اليوم، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، أن دبي باتت نموذجاً عالمياً يحتذى به في تطوير المدن الذكية والمستدامة القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتكامل بين الإنسان والتقنية.

وقالت سيما كيدواني فيد المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، إن انطلاق المجموعة من دبي وانتشارها عالمياً يعكس البيئة الداعمة التي توفرها الإمارة لريادة الأعمال، مشيرة إلى أن المجموعة تضم أكثر من 85 علامة تجارية و2400 متجر في 14 دولة ويعمل فيها نحو 27 ألف موظف، وأعربت عن فخرها برؤية وقيادة دبي التي كانت وراء نجاحات شركتها، وأشادت بفكر دبي الذي يجعل من الشراكة بين القطاعين العام والخاص قاعدة لبناء المدن المزدهرة.

وأوضح الدكتور ماجد عرب الرئيس التنفيذي لشركة Future OS في مدينة إكسبو دبي، أن الشركة تعرض خلال القمة أحدث تقنياتها في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبث المباشر، مبيناً أن دبي باتت نموذجاً يحتذى به في التحول الرقمي وإدارة المدن الذكية التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.

وأكد ساسون صادق الرئيس التنفيذي لشركة إكسالوجيك، أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والذكاء الجغرافي المكاني تمثل الأساس في بناء مدن الغد، مشيراً إلى أن دبي كانت مصدر الإلهام لتطوير حلول الشركة التي أسست قبل 15 عاماً في الإمارة وأصبحت منتجاتها اليوم مستخدمة على نطاق واسع في المنطقة والعالم، مؤكداً أن ما تحقق في دبي يجسد نموذجاً رائداً لما يمكن أن تكون عليه مدن المستقبل.