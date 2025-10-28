"لقاء الممارسات الحكومية بعجمان" يناقش أفضل التجارب المحلية والدولية في الريادة الحكومية

عجمان في 28 أكتوبر/وام/ برعاية وحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، نظم “برنامج عجمان للتميز” بفندق عجمان “لقاء الممارسات الحكومية” الذي أقيم تحت شعار “الحكومات تصنع الجمال”، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة من داخل الدولة وخارجها وحضور وفد من المملكة العربية السعودية وعدد من القادة والخبراء والمستشارين في مختلف المجالات.

ناقش اللقاء سبل تعزيز تبادل المعرفة واستعرض أفضل الممارسات والتجارب الحكومية على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وتطبيق توجهات القيادة في تعزيز الريادة الحكومية واستشراف المستقبل.

تأتي هذه الفعالية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة عجمان الرامية إلى دعم مسيرة التطوير الحكومي وتكريس مفاهيم الإبداع والابتكار، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تحقيق التميز والريادة الحكومية على مستوى العالم.

وأوضحت موزة عبيد الشامسي خبير تميز و مدير مشروع لقاء الممارسات الحكومية في تصريحات لـ “وكالة انباء الإمارات” دور الملتقى الذي يجمع بين جميع الجهات الحكومية والخاصة من أجل تبادل المعرفة بين الموظفين والجهات الحكومية وتعزيز الشركات.. مشيرا إلى أن جلساته ناقشت المرونة والرشاقة المؤسسية، والريادة الحكومية، وتأثيرها على المجتمع والبيئة والاستدامة، والإبداع والابتكار فيما استعرض المختصون مجموعة من التجارب والتطبيقات المتميزة الداعمة لمسيرة التطوير الحكومي في الدولة.

فقد استعرض كل من سعادة الدكتور إبراهيم الحمادي، المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، والدكتور علي المري، الرئيس التنفيذي لكلية الشيخ محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تجارب وممارسات ناجحة من مختلف القطاعات بالدولة ركزت على رفع جودة الحياة واستشراف التحديات المستقبلية عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأشاد الدكتور عايض العمري، رئيس المجلس السعودي للجودة، الذي شارك في إدارة الجلسات بتجربة دولة الإمارات في مجال الريادة والتميز الحكومي، واصفاً إياها بأنها نموذج عالمي ملهم يحتذى في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التميز المؤسسي.

وأكد علي بن شميل الكعبي رئيس جمعية الإمارات للتوحد دور الدولة في دعمهم مشيدا بدور حكومة عجمان في دمجهم خلال أهم الأحداث في الإمارة وإشراكهم بالمجتمع من أجل تمكينهم وتعريف المجتمع بمقدرتهم وتحفيزهم.