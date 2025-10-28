بلدية دبي تُطلق تقرير "البلدية الاستباقية: صناعة المستقبل من خلال الإشارات الناشئة"

دبي في 28 أكتوبر /وام/أطلقت بلدية دبي اليوم "تقرير البلدية الاستباقية: صناعة المستقبل من خلال الإشارات الناشئة" الذي يُقدم رؤى شاملة للعمل البلدي وأطراً مبتكرة للتنمية الحضرية لبناء مدن جاهزة للمستقبل وذلك خلال قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات ظ/APCS/ 2025 التي تستضيفها إكسبو دبي في الفترة خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري.

يعكس إطلاق هذا التقرير القدرات المؤسسية الراسخة والمنظومة الإستراتيجية المتقدمة التي أرستها بلدية دبي في مجال الاستشراف كجزء لا يتجزأ من عملياتها لصناعة المستقبل وذلك من خلال خطة استشرافية طموحة وشبكة مؤشرات للرصد المبكر وقدرات تحليلية متفوقة.

يقدم هذا التقرير - الذى يعد ثمرة لهذه المنظومة المتكاملة - إطاراً عملياً لمساعدة البلديات على استباق التغيرات المستقبلية وتحويل الإشارات الضعيفة إلى فرص وتوسيع نطاق المشاريع التجريبية الناجحة لتصبح مبادرات شاملة تُحدث أثراً إيجابياً على مستوى المدينة.

ويشكّل التقرير خارطة طريق لترسيخ ثقافة الاستشراف ضمن العمل البلدي والأنظمة الحضرية والخدمات التي تقدمها البلدية وذلك في خطوة تعكس تجربة دبي في تجاوز أفضل الممارسات العالمية وصناعة ممارسات مستقبلية كمدينة نموذجية شاملة للمستقبل.

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي إن هذا التقرير يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في صون المجتمع وتعزيز جودة الحياة اليوم وجعل معايير المستقبل واقعاً يعيشه الناس ويوفّر أدوات عملية للبلديات من أجل استباق التغيرات ودمج تقنيات التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة ووضع رفاهية الإنسان في صميم صنع القرار.

واعتبر الهدف من التقرير أن يكون مرجعاً عالمياً لصنّاع السياسات والمخططين الحضريين والمتخصصين في العمل البلدي الراغبين في بناء مدن ومجتمعات مرنة ومستدامة تتمحور حول الإنسان ونقل تجربة دبي وتأثيرها في وضع معايير مستقبلية لتصميم المدن.

ويسلّط تقرير "البلدية الاستباقية" الضوء على عدة مجالات رئيسة يمكن أن يحدث الاستشراف الاستباقي للعمل البلدي تحولات جوهرية فيها.

ومن خلال إطلاق التقرير خلال قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025 الذي يُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ..تؤكد بلدية دبي دورها شريكا رسميا للمنتدى وتجدد التزامها بمشاركة النماذج القابلة للتطبيق مع قادة المدن في آسيا والمحيط الهادئ وخارجها.