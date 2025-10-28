مديرة نادي دبي للصحافة : منتدى الإعلام الإماراتي يرسخ مكانة الدولة مركزاً لصناعة المعرفة والابتكار

دبي في 28 أكتوبر/وام/ أكدت مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة أن منتدى الإعلام الاماراتي يرسخ مكانة دولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة مركزاً مهماً في صناعة المعرفة والابتكار في قطاع الاعلام.

وأضافت الملا في تصريح لـ"وام" على هامش الدورة العاشرة للمنتدى الذي أقيم اليوم في " متحف المستقبل" بدبي أن أهداف هذا الحدث السنوي الذي ينظمه نادي دبي للصحافة ، تتمثل في استشراف مستقبل الإعلام الاماراتي ومواكبة التحول الرقمي السريع مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وفتح مسارات جديدة مثل صناعة الأفلام والألعاب الالكترونية فضلا عن مناقشة التشريعات والأطر التنظيمية التي تضمن توفير بيئة مهنية مسؤولة.

وفيما يتعلق بدور المنتدى في تأهيل الكوادر الإعلامية الإمارتية ذكرت مريم الملا أن المنتدى يعد منصة عملية لنقل الخبرة وتبادل أفضل الممارسات مع قيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء التحرير وصناع المحتوى ما يخلق فرص تعلم مباشرة للشباب وخريجي الإعلام عبر الجلسات والحوارات والشبكات المهنية لافتة إلى المبادرات التدريبية التي يتبناها نادي دبي للصحافة والموجهه لتأهيل الشباب في القطاع الإعلامي.

وأوضحت أن نادي دبي للصحافة حريص على متابعة مخرجات هذا الحدث السنوي ولديه خطط للتطوير وتحويل النقاشات إلى مشاريع عملية من خلال ثلاث خطوات تتضمن إصدار ملخص تنفيذي لأبرز التوصيات وتشكيل فرق عمل لمتابعة التنفيذ ، وإدراج الأولويات في أجندة سنوية تتضمن عقد ورش عمل وبرامج تأهيلية مع قياس الأثر.

