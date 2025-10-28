فتح باب التسجيل في سباق دبي للسفن الشراعية فئة 60 قدماً

دبي في 28 أكتوبر/وام/ ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يوم السبت المقبل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري 2025، وذلك باعتباره التجربة التحضيرية الأولى لسباق القفال التاريخي.

وأعلن النادي عن فتح باب التسجيل عبر موقعه الإلكتروني فيما يواصل حالياً استكمال طلبات المشاركة واعتماد المحامل وفق المواصفات الفنية المحددة في تعليمات السباق، التي تم تعميمها عبر مختلف المنصات ووسائل التواصل مع المشاركين، مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والسلامة لضمان تنظيم منافسة قوية وآمنة تعكس مكانة الحدث.

يعد سباق فئة 60 قدماً رابع سباقات الموسم الحالي، بعد سباق فئة 22 قدماً، وجولتي سباق فئة 43 قدماً.

وأعرب محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن تطلعه لأن يكون السباق من أقوى المنافسات هذا الموسم، في ظل المستويات المميزة التي قدمها النواخذة في الجولات السابقة.

ومن المقرر أن ينطلق السباق من جزر العالم باتجاه بحر دبي، فيما تُقام مراسم التتويج في "دبي هاربر".