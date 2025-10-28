ناشئات " نادي الشارقة للمرأة" يتألقن بدوري الإمارات للقوس والسهم

الشارقة في 28 أكتوبر / وام / واصل فريق القوس والسهم في نادي الشارقة الرياضي للمرأة تألقه في منافسات الموسم الجديد بعد أن سجّلت لاعباته حضورًا مميزًا في المرحلة الأولى من بطولة دوري الإمارات للقوس والسهم لفئتي الناشئات والشبلات التي أُقيمت في نادي ضباط شرطة الشارقة بمشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات من مختلف إمارات الدولة.

وفي فئة القوس المحدب للناشئات توّجت شمة الكعبي بالميدالية الذهبية وفي فئة القوس المركب للناشئات تألّقت لاعبتا النادي ماسا الضروس ومها ثامر الشامسي وحققتا الميداليتين الفضية والبرونزية على التوالي .

وفي فئة القوس المحدب للشبلات أكدت لاعبات النادي سيطرتهن مجددا بعدما حصدت سلامة آل علي الذهبية وإيلما سيجري البرونزية.

وفي منافسات الفرق أبدع فريق القوس المحدب لفئة الشبلات/الأشبال ونجح في انتزاع الميدالية الذهبية عن جدارة بفضل الأداء المتناغم لكل من علياء الشرع و سلامة آل علي وإيلما سيجري ليؤكدن عمق القاعدة الفنية للنادي .

وفي فئة القوس المركب للناشئات/الناشئين واصل الفريق تألقه محققًا الميدالية الفضية من خلال مشاركة كل من مها الشامسي وعلياء العليلي وماسا الضروس في أداء جماعي عكس مدى التجانس والانضباط التدريبي للفريق.

وشهد اليوم الثاني من البطولة تنظيم منافسات خاصة لفئة الأطفال بمشاركة 8 لاعبات من 3 أندية وبرزت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة شيخة عبدالله شالوه بأداء مميز تُوّج بحصولها على الميدالية الفضية في فئة القوس المحدب تحت 10 سنوات لتجسد مستقبلًا واعدًا للفريق.

وأكدت زخر تاجايفا مدربة القوس والسهم في نادي الشارقة الرياضي للمرأة أن ما قدّمته اللاعبات في المرحلة الأولى من البطولة عكس مدى التزامهن وتطورهن الفني خاصة في الفئات العمرية الصغيرة مشيرة إلى أن الجهاز الفني يعمل على ترسيخ المهارات الأساسية وصقل الأداء من خلال برامج تدريبية متكاملة.