"معرض المغامرات والتخييم 2025" يستعرض بعد غد أكثر من 10 آلاف منتج من مستلزمات الرحلات

الشارقة في 28 أكتوبر/وام/ يستعرض "معرض المغامرات والتخييم 2025" الذي ينطلق بعد غد في مركز أكسبو الذيد أكثر من 10 الآف منتج متنوع من أفضل وأحدث المنتجات واللوازم لرحلات السياحة والتخييم ومعدات ومنتجات الرحلات البرية والبحرية ومستلزمات الرياضات الخارجية والدراجات النارية والدراجات رباعية العجلات بالإضافة إلى معدات وأدوات الصيد والقنص المتطورة وأجهزة ومعدات السلامة والأمن المخصصة لضمان تجربة تخييم آمنة.

يشارك في المعرض الذي يستمر حتى 2 نوفمبر المقبل بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة أكثر من 60 عارضًا متخصصًا يمثلون ما يزيد عن 200 علامة تجارية رائدة على مساحة إجمالية تبلغ 2800 متر مربع في المساحات الداخلية والخارجية للمركز.

يمثل المعرض منصة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع الواعد لعرض ابتكاراتها والتوسع في أسواق جديدة والاستفادة من النجاح المتنامي لدوراته السابقة .

ويدعم الحدث بشكل مباشر سياحة المغامرات ويوفر فرصاً استثمارية جديدة في قطاعات الضيافة والترفيه بالطبيعة مساهماً في دعم الاقتصاد المحلي في المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة وتحويلها إلى وجهة رئيسية للسياحة البيئية والمغامرات بالاستفادة من مقوماتها الطبيعية الفريدة.

ويتم خلال المعرض تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية المصاحبة التي تقام في الهواء الطلق بما في ذلك استعراض للسيارات والدراجات النارية ومن أبرز الابتكارات المنتظرة هذا العام عرض مركبة كهربائية 100% مصممة خصيصاً للطرق الوعرة والمغامرات والتخييم.