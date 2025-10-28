حسين شوقي يحقق رقما قياسيا ويتوج بذهبية 50 متر فراشة في آسيوية الشباب بالبحرين

المنامة في 28 أكتوبر/وام/ توج حسين شوقي سبّاح منتخبنا الوطني بذهبية 50 مترفراشة بزمن قدره 24.73 وبأفضل رقم للسباق في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية للشباب، متفوقاً على لاو كين جيمس سبّاح هونج كونج بفارق 0.24 ثانية الذي حصد الميدالية الفضية بزمن قدره 24.97 ثانية، فيما حصد وو جاو – سي سبّاح الصين تايبيه الميدالية البرونزية والمركز الثالث بزمن قدره 25.05 ثانية.

وفي إنجاز استثنائي خلال أقل من 24 ساعة خاض حسين شوقي 3 نهائيات في سباقات السباحة بدورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين، مواصلا تألقه المميز، بعد تأهله إلى نهائي سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.16 ثانية، وبفارق 0.42 جزءا من الثانية عن أقرب منافسيه، وحصده الميدالية البرونزية أمس الإثنين بسباق 50 متر حرة.

وبتحقيق هذه الميدالية ارتفع رصيد الإمارات إلى 19 ميدالية ملونة بواقع 8 ذهبيات و6 فضيات و5 ميداليات برونزية في المركز السادس من الترتيب العام.

وأكد البطل الذهبي حسين شوقي أن الإنجازات تأتي بالالترام والجدية في التدريبات، والاستفادة من كل مشاركة، وهو الأمر الذي عمل على تحقيقه الجهاز الفني لمنتخب السباحة بقيادة المدرب الوطني مروان الحتاوي، مما أثمر هذا النجاح الكبير الذي لن يكون الأخير باسم الإمارات.

وشكر وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الإمارات للرياضات المائية على دعمها مؤكدا أن القادم أفضل في المحافل الرياضية المقبلة.

من جانبه أعرب مروان الحتاوي المدير الفني لمنتخب الإمارات للسباحة عن سعادته بإنجاز السبّاح حسين شوقي والمستوى المبهر الذي حققه خلال جميع السباقات في الدورة، مشيراً إلى أن الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب تمت بشكل جيد.

وأثنى سعادة فارس محمد المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية على النتائج التاريخية المشرفة والإنجازات غير المسبوقة التي حققتها دولة الإمارات في النسخة الثالثة من الألعاب الآسيوية للشباب وتحقيق 19 ميدالية ملونة حتى الآن مع إمكانية زيادة حصة الميداليات مع نهاية فعاليات الدورة.

وثمن المطوع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومتابعة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي لجميع الجوانب قبل وخلال مشاركة وفد الدولة في الألعاب الآسيوية للشباب، مما كان له بالغ الأثر في هذا النجاح.

وعبر المطوع عن فخره واعتزازه بمستوى الأداء من الرياضيين الإماراتيين الذين استطاعوا كتابة فصل جديد من الإنجازات في سجلات الرياضة الوطنية.

وقال:" فخورون بالأداء المتميز لجميع الرياضيين، والأرقام التي تم تحقيقها بجدارة سواءً من خلال ألعاب القوى صاحبة الأرقام القياسية في هذا المحفل والتي تمكّن رياضيوها من حصد 6 ميداليات ملونة منها 3 ذهبيات، مع تحقيق 7 أرقام تأهيلية لبطولة العالم، وكذلك الميدالية الأولى في تاريخ مشاركتنا بجميع نسخ الدورة التي فاز بها محمد عادل العلي في مسابقة رمي المطرقة ".

وأشاد بالإنجاز المشرف لمنتخب سباقات الهجن في ظهوره الأول بالدورات الآسيوية، والروح العالية لمنتخب المواي تاي ومنتخب الفنون القتالية، والتميز الكبير من منتخب السباحة ونجاح كل من منتخبات الفروسية والرياضات الإلكترونية في إضافة ميداليات ملونة بعزيمة وإرادة الأبطال.