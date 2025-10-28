"العربية أبوظبي" تدشن رحلاتها المباشرة إلى دمشق

أبوظبي في 28 أكتوبر / وام / احتفلت "العربية أبوظبي" أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي اليوم بإطلاق أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة السورية دمشق وذلك في إطار مواصلة توسيع شبكة وجهاتها المتنامية انطلاقاً من أبوظبي تأكيداً لالتزامها بتوفير خيارات سفر اقتصادية ومريحة إلى وجهات متنوعة.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" : يسعدنا إطلاق خدمتنا المباشرة بين أبوظبي ودمشق مما يعزز من مكانة سوريا ضمن نطاق شبكة وجهاتنا الإقليمية ويتيح للمسافرين خيارات أكثر مرونة للسفر".

وأضاف أن اطلاق الوجهة الجديدة يعد امتداداً لالتزامنا المتواصل بتقديم خيارات سفر تلبي تطلعات المسافرين وتجمع بين المرونة والتكلفة المعقولة ومع استمرارنا في تطوير شبكة وجهاتنا من أبوظبي نواصل تركيزنا على إضافة وجهات رئيسية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والسياحية بين دولة الإمارات ودول المنطقة.