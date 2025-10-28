خيرية الشارقة تواصل تنفيذ مشروع " المطابخ الخيرية " في كينيا

الشارقة في 28 أكتوبر / وام / تواصل جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ مشروع المطابخ الخيرية في جمهورية كينيا ضمن مظلة مشروع "إطعام الطعام" الهادف إلى توفير الوجبات اليومية لغير القادرين والفقراء في القرى والمناطق النائية.

وأوضح علي محمد الراشدي رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في الجمعية أن المشروع يشمل 6 مطابخ خيرية تعمل بشكل يومي لتقديم نحو100 وجبة غداء لكل مطبخ أي ما يعادل 600 وجبة يومياً يتم إعدادها في الموقع نفسه لضمان جودة الطعام وسلامته الصحية.

وأكد حرص الجمعية على تنفيذ المشروع وسط القرى وبالقرب من المساجد لضمان سهولة الوصول إلى المستفيدين.