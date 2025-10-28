ناديا المدام والشارقة الرياضي للمرأة يتصدران "دوري الفئات" للقوس والسهم

الشارقة في 28 أكتوبر/ وام/ أسفرت منافسات المرحلة الأولى من دوري القوس والسهم للفئات العمرية للناشئين والأشبال والبراعم، عن فوز نادي المدام بالمركز الأول لفئة الرجال محققا 15 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات، و6 فضيات، و5 برونزيات، بينما تصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة فئة السيدات محققاً 13 ميدالية، منها 5 ذهبيات، و4 فضيات، و4 برونزيات.

وأقيمت البطولة لفئتي الفرق والفردي على مدار اليومين الماضيين، بنادي شرطة الشارقة، بمشاركة 89 لاعبا ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات.

وحصد نادي أبوظبي للقوس والسهم المركز الثاني في فئة الرجال برصيد3 ميداليات، بواقع ذهبية، وفضيتين، وجاء بالمركز الثالث "مكرر"، الحمرية والبطائح برصيد ذهبية وفضية وبرونزية.

وعلى مستوى منافسات السيدات، حققت أكاديمية "دي آرشرز " المركز الثاني بذهبيتين وبرونزية، وأكاديمية مشرف المركز الثالث بذهبية وفضييتين.

وأكدت هند إبراهيم الحوسني، الأمين العام لاتحاد القوس والسهم، أن المشاركة الكبيرة في البطولة تجسد اهتمام الأندية والأكاديميات بالمراحل السنية، وتتماشى مع استراتيجية الاتحاد لتأسيس قاعدة واعدة من العناصر لمستقبل المنتخبات الوطنية.

توج الفائزين سعادة هنادي خليفة الكابوري رئيس الاتحاد، وحميد سبت الشامسي نائب رئيس الاتحاد، وعلي محمد الشامسي رئيس لجنة الفعاليات والأنشطة الرياضية، وسالم محمد النقبي رئيس لجنة المسابقات.