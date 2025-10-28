تحت رعاية حاكم الشارقة ..انطلاق مهرجان المفرق للشعر العربي بدورته الـ 10بالأردن

عمّان في 28 أكتوبر/وام/ ثمّن وزير الثقافة الأردني معالي مصطفى الرواشدة الجهود الثقافية الرائدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعم سموّه المتواصل للحراك الشعري العربي مشيداً بمبادرات الشارقة التي تستهدف ترسيخ مكانة الشعر وتعزيز التواصل بين المبدعين العرب من خلال تأسيس بيوت الشعر في الوطن العربي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع معالي الرواشدة مع سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة و محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة إيذاناً بانطلاق فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان المفرق للشعر العربي.

وقدّم الرواشدة التهنئة بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق مبادرة بيوت الشعر في الوطن العربي مؤكداً الحضور الثقافي الفاعل للبيوت على المستوى العربي وبما قدّمته من مساحة رحبة للشعراء والمبدعين على مدار عقد من الزمن.

من جانبه قال عبد الله بن محمد العويس إنه حين تم الإعلان عن مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة الرائدة بإنشاء بيوت للشعر في الوطن العربي كان الأردن الوجهة الأولى لبيوت الشعر ومدينة المفرق المحطة التي انطلقت منها هذه المبادرة الثقافية المضيئة قبل أن تمتد على اتساع الجغرافيا العربية وصولًا إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط .

وعقب اللقاء انطلقت فعاليات مهرجان المفرق للشعر العربي في دورته العاشرة تحت رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة بتنظيم من دائرة الثقافة في الشارقة وبالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية وذلك بمقر المكتبة الوطنية في العاصمة الأردنية عمّان بحضور سعادة عبد الله بن محمد العويس و محمد إبراهيم القصير ومدير المكتبة الوطنية في الاردن فراس الضّرابعة إضافة إلى مثقفين وأدباء وأكاديميين أردنيين وعرب وعدد كبير من محبي القصيدة.

و قال العويس في كلمته الافتتاحية إن انطلاق الدورة العاشرة من مهرجان المفرق للشعر العربي من العاصمة عمّان يأتي استمرارا لمسيرة العطاء التي جعلت بيت الشعر نموذجا في المشهد الثقافي العربي في ظلّ تعاون وثيق بين دائرة الثقافة في الشارقة ووزارة الثقافة الأردنية..مشيرا إلى جهود بيت الشعر والأثر الذي تركه المهرجان وقال إن بيت الشعر في المفرق قدم منذ تأسيسه جهودا ثقافية رائدة.

و في أولى أمسيات المهرجان ألقى الشعراء المشاركون قصائد تنوعت في موضوعاتها وأساليبها بين الوجداني والوطني والإنساني وعبّرت عن عمق التجربة الشعرية وثراء اللغة وإيقاعها ولاقت تفاعلا واسعا مع الجمهور.

وفي ختام حفل الافتتاح كرّم العويس والقصير شعراء أولى أمسيات مهرجان المفرق للشعر العربي، بتسليمهم شهادات تقديرية تثميناً لجهودهم الإبداعية والإضافة الأدبية النوعية التي أسهموا بها.