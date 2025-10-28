فعاليات معرض الفجيرة لكتاب الطفل تعزز الهوية الوطنية و القيم الأخلاقيةَ

الفجيرة في 28 أكتوبر /وام/ سلطت فعاليات معرض الفجيرة لكتاب الطفل بدورته الثانية من ورشٍ وجلساتٍ مخصصة للأطفال وطلاب المدارس على السرد القصصي ودمجه مع الهوية الوطنية الإماراتية وتعزيز الانتماء الثقافي لدى النشء، إلى جانب تنمية مهارات التعامل مع التنوع والاختلاف لدى الأطفال بأسلوب تفاعلي وإبداعي يسهم في ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية.

فقد ركّزت ورشة " من ذاكرة الجدّات.. الحكايات الشعبية" ضمن فعاليات اليوم الثالث للمعرض والتي قدّمها الكاتب والباحث في التراث خالد الهنداسي على أهمية الحكاية الشعبية في نقل القيم والموروث الثقافي إلى الأجيال الجديدة.

بينما استضاف المسرح الرئيسي جلسة سردٍ قصصي فريدة من نوعها، قدمها أصغر كتّاب المعرض في نسخته الثانية الطفل محمد الكعبي، بمشاركة مجموعة كبيرة من طلاب وطالبات مدارس الفجيرة.

وتطرقت ورشة "مدرستي متنوعة" التي قدّمها كاتب الأطفال واليافعين محمد النابلسي إلى تنوع الطلاب في المؤسسات التعليمية وطرق التعامل مع الاختلاف، خصوصاً في دولة الإمارات التي تحتضن أكثر من 200 جنسية.

فيما قدم النابلسي ورشة أخرى بعنوان "طريق النجاح والصمود النفسي.. أبطال إماراتيون تجاوزوا الصعاب "بمشاركة الطلاب.

من جانبها شاركت دارة الشعر العربي بورشة فنية استثنائية بعنوان "رسم الشعر" قدّمها الشاعر محمد المتيم مسؤول النشر في الدارة وجمع بين الكلمة واللون في تجربة فريدة مزجت الفن التشكيلي بالشعر.

وتناول الأديب السوري المتخصص في أدب الطفل مهند العاقوص في ورشة بعنوان "فاكهة الحكايات" قصة طريفة تحمل عنوان "بطيخ في المريخ"، هدفت إلى غرس قيم إنسانية مهمة لدى الأطفال.

وشاركت الفنانة التشكيلية ومؤلفة كتب الأطفال ثمار حلواني في ورشة بعنوان "سمكة تسبح على يدي" وأتاحت للأطفال تجربة فنية ممتعة لتصميم سمكة متحركة باستخدام الورق الملوّن.

واستعرضت الكاتبة ومؤلفة قصص الأطفال الدكتورة لطيفة العبدولي في ورشة بعنوان "المدينة الحقيقية والمدينة المخفية" مفهوم الصدق وأثره الإيجابي مقابل الكذب وعواقبه.

فيما قدّمت الكاتبة سمر نجاح ورشتين خلال اليوم الثالث من المعرض الأولى بعنوان "مسرح الخطوط الراقصة" إلى جانب قصة "جورب وجوروب".

وقدّمت الطالبة مريم المراشدة من كليات التقنية العليا بالفجيرة ورشة إبداعية بعنوان "صمّم عالم قصتك" في جناح بيت الفلسفة.. بينما أخذت الكاتبة ضحى الخصاونة الأطفال في ورشة تفاعلية بعنوان " لنحلق_ مع قصصجية" .