بلدية دبي توقع اتفاقية مع "دبي القابضة" لتعزيز التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات

دبي في 28 أكتوبر/وام/وقعت بلدية دبي اتفاقية تعاون استراتيجية مع “دبي القابضة” لتعزيز أواصر العمل المشترك في مجال الاستدامة البيئية ودعم مستهدفات استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041 وخطة دبي 2030 ضمن رؤية تسعى لبناء مستقبل مستدام وترسيخ مكانة الإمارة مدينة عالمية مستدامة.

جاء ذلك على هامش مشاركة بلدية دبي في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ-منتدى رؤساء البلديات 2025 الذي تستضيفه دبي وعقب إعلان البلدية عن إطلاق مشروع "سيركل دبي" الهادف إلى الحد من إنتاج النفايات وتعزيز مفاهيم إعادة التدوير والاقتصاد الدائري الأخضر في الإمارة.

وأكد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها بلدية دبي لدعم تنفيذ مشروع "سيركل دبي" الريادي الذي أطلقته اليوم ضمن مبادراتها المجتمعية وجهودها الرامية إلى تقليل إنتاج النفايات من المصدر وتحويلها عن مسار الطمر ورفع معدلات التدوير والمعالجة للوصول إلى صفر نفايات في دبي وجعلها مدينة نموذجية تحتذى عالمياً في مجال الاستدامة والإسهام في الحفاظ على لقبها كأنظف مدينة في العالم لخمس سنوات على التوالي.

من جانبه قال خالد المالك العضو المنتدب في “دبي القابضة” :" نطمح من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الإدارة المسؤولة للنفايات والممارسات المستدامة على مستوى أصولنا وقطاعات عملنا كافة بما يعود بأثر إيجابي مستدام على البيئة والمجتمع على حدّ سواء.

