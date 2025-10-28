الجامعة العربية : التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة

جدة في 28 أكتوبر /وام/ أكدت جامعة الدول العربية أهمية التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة، لدعم مشروعات الارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي العربي، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0)، الذي عقد بمقر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في جدة.

وأكد المالكي في كلمته الافتتاحية أن التعاون بين الجامعة العربية والمؤسسة نموذج للتكامل العربي والإسلامي في مجالات التنمية والتمويل والتجارة، مشيراً إلى أهمية الأنشطة المنفذة ضمن مشروع دعم الارتقاء بمنظومة التكامل الاقتصادي العربي، التي تستهدف تطوير بيئة الأعمال وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق.

وقال إن مشاركة جامعة الدول العربية في هذا البرنامج تعكس التزامها بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتوفير الدعم الفني والمالي للدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية في مجال التجارة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق المشاريع لتشمل مزيداً من الدول وتعزيز الشراكات الإقليمية.

وأضاف المالكي أن الموافقة على مشروع التعاون الجديد بعنوان «تعزيز تنافسية الدول العربية لتحسين فرص الوصول إلى الأسواق العالمية» خطوة مهمة في مسار التعاون المثمر بين الأمانة العامة والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

شهد الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية للبرنامج في مرحلته الثانية (AfTIAS 2.0)، واستعراض الجهود المشتركة لتحسين البيئة التجارية الإقليمية وزيادة التنافسية الاقتصادية للدول العربية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية وتأهيل الكوادر في مجالات التصدير والتجارة.