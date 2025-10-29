شرطة الشارقة تنظم ملتقى الشركاء تحت شعار "شراكتنا .. مستقبل إمارتنا"

الشارقة في 29 أكتوبر/ وام / أكد سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أرست نهج التعاون والعمل المشترك من أجل رفعة الوطن وشكّلت منارةً ملهمة لمسيرة الشراكات المؤسسية التي تجمع بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة والدولة.

وأشار إلى أن الريادة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار وأن التميّز المؤسسي لا يتحقق إلا عبر منظومة عمل متكاملة تستند إلى رؤية إستراتيجية واضحة تستشرف المستقبل وتترجم طموحات الوطن إلى إنجازات واقعية.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهات المحلية والوطنية كافة التي تحمل على عاتقها نهضة الوطن ورفعته وتعمل بروح الفريق الواحد لترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج في التكامل المؤسسي والعمل المشترك يقتدى به، داعياً إلى مواصلة هذا التعاون البنّاء المثمر لتحقيق مزيدٍ من النجاحات والإنجازات وتعزيز مسيرة التطوير المستدام.

جاء ذلك خلال ملتقى الشركاء الذي أقيم اليوم تحت شعار "شراكتنا.. مستقبل إمارتنا" بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية والشيخ سلطان بن عبدالله القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني في الشارقة والمهندس محمد إبراهيم المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى جانب عدد من رؤساء ومديري وممثلي الجهات المحلية والاتحادية وكبار الضباط والمسؤولين في إطار سعي شرطة الشارقة المستمر لترسيخ الشراكة وتعزيز مفهوم التكامل مع الجهات الحكومية والاتحادية بما يجسد قيم التعاون والعمل المشترك في إمارة الشارقة.

واستعرض الملتقى عبر مادة مرئية أبرز الإنجازات التي تحققت من خلال الشراكات المؤسسية الراسخة والتعاون المثمر مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية وتناولت نماذج من المبادرات النوعية والمشاريع المشتركة التي أسهمت في تعزيز الأداء المؤسسي وتكريس نهج التكامل بين القطاعات بما يعكس رؤية شرطة الشارقة في بناء منظومة عمل متكاملة قائمة على الشراكة والتعاون.

وشهد الملتقى تكريم الشركاء الإستراتيجيين تقديراً لعطائهم وجهودهم في دعم رؤية شرطة الشارقة ومبادراتها التطويرية والتي كان لها الأثر البارز في ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز جودة الحياة من خلال مشاريع نوعية وبرامج مستدامة تواكب تطلعات حكومة الشارقة نحو الريادة في العمل المؤسسي المتكامل.

وشهد الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وكلٍ من وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة القضاء في الشارقة وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وتضمّن الملتقى شرحاً حول "رحلة مواساة" التي تنفّذها القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع 13 جهة محلية واتحادية مستعرضاً أهدافها ونتائجها وأثرها الاجتماعي والإنساني في تيسير الإجراءات الخاصة بذوي المتوفى وتخفيف الأعباء عن الأسر في مثل هذه المواقف من خلال تجربة رقمية موحدة تتيح إخطار الجهات المعنية تلقائياً دون تدخل من مقدّم الطلب.