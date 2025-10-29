77.2 مليون حجم المساعدات الداخلية للشارقة الخيرية في الأشهر التسعة الأولى من 2025

الشارقة في 29 أكتوبر/ وام / قالت جمعية الشارقة الخيرية إن حصيلة مساعداتها الداخلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 77.2 مليون درهم استفاد منها 48,007 مستفيدين من مختلف مناطق إمارة الشارقة وذلك في إطار جهود الجمعية المتواصلة لدعم الأسر المتعففة ومحدودي الدخل.

وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية إن برامج المساعدات الداخلية من إحدى الركائز الأساسية للعمل الإنساني للجمعية، مؤكداً أن حجم هذه المساعدات يعكس التوسع المستمر في المبادرات الخيرية والحرص على شمول أكبر عدد ممكن من المستفيدين بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأوضح أن المساعدات الشهرية التي تقدمها الجمعية بصورة منتظمة للأسر المسجلة ضمن كشوفها بلغت قيمتها 6.4 مليون درهم استفاد منها 4,663 مستفيداً من الأرامل والمطلقات وكبار السن ومحدودي الدخل وفيما يتعلق بالمساعدات العاجلة فقد سجلت الجمعية إنفاقاً قدره 53.7 مليون درهم مستهدفة تفريج كرب المحتاجين وتخفيف معاناتهم من خلال مجموعة متنوعة من البرامج منها دعم 1,025 طالب علم بمبلغ 6.7 مليون درهم وتقديم العلاج الطبي لـ 1,008 مرضى بمبلغ 28.6 مليون درهم كما شملت المساعدات 1,208 حالات تفريج كربة بمبلغ 5.8 مليون درهم و1,170 مساعدة سكنية لتغطية الإيجارات وترميم وصيانة المساكن بمبلغ 10.7 مليون درهم إلى جانب دعم 33 حالة زواج بقيمة 318 ألف درهم و64 مستفيداً ضمن برنامج “تيسير الحج” الذي يتيح للمستفيدين أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وفيما يتعلق بالحملات الموسمية أشار ابن بيات إلى أن الجمعية خصصت 15 مليون درهم لتنفيذ حملتي رمضان وعيد الأضحى متضمنة مشاريع إفطار الصائم وكسوة العيد وزكاة المال إلى جانب توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة كما بلغت تكلفة مشروع “إطعام الطعام” 2.5 مليون درهم.

وأشار إلى أن مساعدات المواطنين خلال الفترة ذاتها بلغت 7.8 مليون درهم استفاد منها 644 مواطناً من أصحاب الدخل المحدود، مؤكداً أن الجمعية شكّلت لجنة خاصة لدراسة طلبات المواطنين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشفافية وعدالة ورفع مستوى الرضا الاجتماعي بين الأسر المحتاجة.