"رُوّاد" الشارقة تنظم النسخة الثانية من ملتقى الفرص والشراكات

الشارقة في 29 أكتوبر/ وام / نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية اليوم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات أعمال النسخة الثانية من ملتقى الفرص والشراكات.

حضر الملتقى سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمديرين من مجموعة من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ونحو 300 من رواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

ويهدف الملتقى الذي يعقد للعام الثاني على التوالي وبالشراكة مع وزارة المالية ودائرة المالية المركزية بالشارقة ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" إلى جمع رواد الأعمال بالمسؤولين في أقسام المالية والمشتريات في الجهات الحكومية في الدولة وتوفير منصة حوارية لمناقشة دور مجموعات مختارة من هذه الجهات في تفعيل برنامج المشتريات الحكومية وتسليط الضوء على أبرز التجارب والممارسات الحكومية لتعزيز تنافسية المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة على المستويين المحلي والخارجي.

وتضمنت أجندة الملتقى تقديم عرض مرئي حول مخرجات النسخة السابقة وأبرز نتائج المشتريات الحكومية من مشاريع "رواد" خلال عامي 2024 و2025 كما شاهد الحضور عرضًا حول “كتالوج المشتريات الاتحادية في وزارة المالية” قدمته خلود خالد كرمستجي رئيسة قسم تخطيط وحوكمة عمليات التوريد بالوزارة فيما استعرض أحمد الكندي رئيس قسم الموردين بإدارة المشتريات في دائرة المالية المركزية بالشارقة دور الدائرة في دعم المشاريع الريادية من خلال عرض حمل عنوان “روّاد: رحلة تحويلية نحو مستقبل رقمي واعد لرواد الأعمال”، وتطرق من خلاله إلى أبرز المبادرات التي أطلقتها الدائرة لدعم التحول المالي والرقمي للمشاريع الريادية ومن ضمنها إنشاء “نظام رواد” وإجراء تعديلات وتقارير متضمنة في نظام “تكامل” وتضمين معايير جديدة في جائزة الأداء المالي المتميز التي تنظمها الدائرة.

وتحدث محمد المدني رئيس رابطة الفرانشايز والعلامات التجارية “تجمّع” حول رؤى الرابطة ودورها في دعم الامتياز التجاري وتمكين رواد الأعمال في دولة الإمارات.

تلا ذلك عقد جلسة حوارية تناولت دور الجهات الحكومية في دعم المشاريع الوطنية بمشاركة كل من سارة هادي مسؤول قسم المشتريات في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة وفاطمة الشامسي نائب مدير إدارة المشتريات في هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة والدكتورة سهيلة الحوسني صاحبة أحد المشاريع.

وشهد الملتقى توقيع مجموعة عقود واتفاقيات تعاون بين مشاريع مؤسسة "رُوّاد" وعدد من الجهات الحكومية والخاصة الرائدة شملت كلًا من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" وشركات “ووتر ميلون” و“باك مان” و“كليك تو سكيور”.