"الاتحاد الدولي" يعلن تفاصيل تصفيات مونديال "التقاط الأوتاد 2026"

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام / أعلن الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد تفاصيل مجموعات التأهل إلى بطولة كأس العالم المقررة في الأردن 2026، بمشاركة منتخب الإمارات في المجموعة الرابعة.

وأكد خالد القريني رئيس قسم الشؤون الإدارية في الاتحاد الدولي، في تصريح اليوم، أن اجتماع الجمعية العمومية بالعاصمة العمانية مسقط، قرر توزيع المنتخبات المشاركة في تصفيات المونديال إلى 4 مجموعات، بواقع 7 منتخبات في كل مجموعة، تتنافس للتأهل إلى النهائيات.

وأشار إلى انطلاق المنافسات في كل من سلطنة عمان ومصر والأردن، بينما لم يتم تحديد الدولة الرابعة المستضيفة لتصفيات المجموعة الأولى، بانتظار بعض الترتيبات، لافتاً إلى إقامة تصفيات المجموعة الرابعة في مصر من 7 إلى 13 ديسمبر، والمجموعة الثانية في الأردن من 27 إلى 31 يناير 2026، والمجموعة الثالثة في سلطنة عمان من 29 مارس إلى 4 أبريل 2026.

وكشف عن اعتماد تأهل 8 منتخبات بواقع منتخبين من كل مجموعة، بالإضافة إلى الدولة المستضيفة، مع اقتراح تم اعتماده من الجمعية العمومية الأخيرة بإضافة دولة عاشرة من خلال أفضل منتخب ثالث من كل مجموعة، ثم إقامة منافسة بينها لاختيار المنتخب المتأهل.

وحول تزايد عدد الدول المنضمة إلى الاتحاد الدولي قال القريني، إن العضوية الحالية تضم 49 دولة، مع وجود طلبات من دول عدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بعد اعتماد الإجراءات المطلوبة.

ووصف القريني رياضة التقاط الأوتاد بأنها تتيح للجميع ممارستها بسهولة، من خلال معطيات بسيطة وإقامتها في أي موقع بميدان مساحته 120 مترا، وأساسها الفارس مع خيول مستعارة، وتدريبات لمدة لا تقل عن أسبوعين، بالإضافة إلى القيمة التي تمثلها من خلال التتويج بالجوائز والألقاب القارية والدولية.

وأثنى على استضافة دولة الإمارات لفعاليات الملتقى الدولي لتأهيل مدربي وحكام التقاط الأوتاد، وتسهيل مشاركة الدارسين في فعالياته لمدة يومين في مقر اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بأبوظبي، بما يعزز الجهود المشتركة بين الاتحاد الدولي والأعضاء في تبني المبادرات والبرامج المبتكرة للتطوير.