تخريج دفعة "أوفياء للوطن" من كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام / نظم مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب “سيرت” وكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة بكالوريس العلوم البحرية، تحت شعار "أوفياء للوطن".

جاء الحفل تتويجا لمسيرة حافلة بالجهد والانضباط، جسد خلالها الخريجون قيم الولاء والانتماء، وعزمهم على مواصلة العطاء في ميادين خدمة الوطن، ليكونوا نموذجاً لجيل يواصل مسيرة البناء والتنمية التي تنتهجها دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة.

وشهد الحفل اللواء الركن حميد محمد الرميثي، قائد القوات البحرية، إلى جانب عددٍ من كبار ضباط القوات المسلحة، وسعادة محمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز "سيرت"، وعددٍ من ممثلي الجهتين، وأعضاء الهيئة التدريسية، وأولياء أمور الخريجين.

واستُهل الحفل بالسلام الوطني، تلاه عرض فيديو بعنوان "أوفياء للوطن"، استعرض مسيرة الطلبة خلال فترة دراستهم الأكاديمية وتدريباتهم العملية، وما اكتسبوه من مهارات قيادية تؤهلهم لخدمة الوطن بكفاءة واقتدار.

وألقى العميد الركن حمزة محمد عبد الله الشحي، قائد كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، كلمة أعرب فيها عن فخر الكلية بتخريج كوكبة جديدة من أبناء الوطن الذين استكملوا متطلبات برنامج بكالوريوس العلوم البحرية بكفاءة عالية، مؤكدًا أن ما اكتسبوه من علم وانضباط يشكل قاعدة صلبة لمسيرتهم المقبلة في خدمة القوات المسلحة والدفاع عن الوطن.

كما ألقى سعادة محمد غياث، الرئيس التنفيذي لمركز سيرت، كلمة أكد فيها أن هذا التعاون المثمر بين المركز والكلية البحرية يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تمكين التعليم التطبيقي المتكامل، الذي يربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، لإعداد جيل مؤهل من الكفاءات الوطنية القادرة على مواصلة مسيرة التميز والعطاء.

وألقى الخريج الملازم مروان المنصوري، الحاصل على امتياز مع مرتبة الشرف، كلمة الخريجين، عبّر فيها عن فخره واعتزازه بالانتماء إلى دفعة "أوفياء للوطن"، مقدّمًا شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر وثقتها بأبناء الإمارات، ومؤكّدًا التزامهم بأن يكونوا عند حسن الظن، أوفياء للوطن، وحماة لعزّته وسيادته.

وفي ختام الحفل، قام اللواء الركن حميد محمد الرميثي بتكريم الخريجين وتوزيع الشهادات عليهم، كما جرى تبادل الدروع التذكارية والتقاط الصورة الجماعية التي خُتمت بها مراسم الاحتفال.

ويجسد هذا الحدث التزام دولة الإمارات بتأهيل أبنائها علميا ومهنيا، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والعسكرية، لبناء جيل واع مخلص يسهم في ترسيخ أمن الوطن ورفعته، تحت قيادة حكيمة تؤمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن وأغلى ما يملك.