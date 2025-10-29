"دبي للثقافة" تطلق برنامج “مدارس الحياة” بـ 26 ورشة

دبي في 29 أكتوبر/ وام / أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن إطلاق أجندة غنية بالجلسات وورش العمل ضمن مشروعها “مدارس الحياة” خلال شهر نوفمبر المقبل في مكتبات دبي العامة بهدف تعزيز الوعي بأهمية الصحة وجودة الحياة وتنمية المهارات الثقافية والإبداعية لجميع أفراد المجتمع.

ويتضمن البرنامج 26 ورشة عمل تفاعلية تستكشف أساليب تعزيز الصحة النفسية والتغذية السليمة والتحكم بالتنفس والنطق السليم إلى جانب أنشطة يقدمها عدد من الأندية التابعة للمبادرة مثل الخط واللغات والتنمية الأسرية والصحة والتغذية ونادي الموسيقى والفنون الأدائية.

وتستضيف مكتبة الراشدية ورشة الوعي الغذائي للأطفال بينما تنظم مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة رحلة المرأة للصحة وجلسة التوازن النفسي والصحي وورشة وجبات الطاقة إضافة إلى جلسات كورال بالعربي التي تركز على تقنيات الغناء العربي، كما تنظم مكتبة حتا العامة ورشة شوربات الشتاء.

وتستضيف مكتبة المنخول ورشة اصنع مقشرا طبيعيا وتشمل الفعاليات أيضا ورش تعليم الخط العربي بمكتبات الراشدية والصفا بإشراف خبراء مدرسة الخط والزخرفة في الفجيرة إلى جانب ورش فن الالتزام والإنجاز وفن الحديث ومهارات التواصل ضمن نادي التنمية الأسرية بما يعزز دور مكتبات دبي العامة كمراكز مجتمعية للفن والمعرفة والرفاه.