القرية العالمية تشارك في تحدي دبي للياقة 2025 بأنشطة تفاعلية طوال نوفمبر

دبي في 29 أكتوبر/ وام / أعلنت القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة عن مشاركتها في تحدي دبي للياقة 2025 بصفتها مركزا مجتمعيا رائدا للياقة.

ودعت القرية ضيوفها من مختلف الأعمار إلى شهر حافل بالنشاط من خلال تحديين مشوقين يستمران طوال شهر نوفمبر، حيث تسعى إلى إلهام الزوار لاعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطا عبر أنشطة رياضية تفاعلية تشجع العائلات والأصدقاء على ممارسة النشاط البدني لمدة ثلاثين دقيقة يوميا على مدار ثلاثين يوما دعما لرؤية دبي بأن تكون المدينة الأكثر نشاطا في العالم.

وتتيح الوجهة للزوار المشاركة في تحدي المشي مع أوزكا عبر التسجيل في تطبيق القرية العالمية وإتمام ثلاثة آلاف خطوة داخل الوجهة خلال ثلاثين دقيقة للفوز بجائزة مميزة كما يحصل كل من يكمل التحدي على تذكرة دخول مجانية إلى نيون جالاكسي إكس تشالنج زون فيما يمكن للصغار الانضمام إلى ورشة جلوبال شو أكاديمي وهي ورشة رقص مدتها ثلاثون دقيقة تقام مرتين يوميا من الخميس إلى الأحد في مسرح الصغار.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن التزام القرية العالمية بتعزيز نمط الحياة النشط وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للترفيه العائلي والتنوع الثقافي.