غداً .. انطلاق الدورة الثانية من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر

دبي في 29 أكتوبر/ وام / تنطلق غداً الدورة الثانية من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2025 في مكتبة محمد بن راشد تحت شعار “مستقبل صناعة النشر” وتستمر حتى الأول من نوفمبر بمشاركة أكثر من 80 متحدثا من عشرين دولة في برنامج يضم ثمانٍ وأربعين جلسة حوارية وعشرين ورشة عمل متخصصة.

وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم أن القمة تمثل منصة عالمية لرسم ملامح مستقبل صناعة النشر في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالميا، مشيراً إلى أن الاستثمار في المحتوى الإبداعي والثقافي ركيزة أساسية لبناء مجتمع المعرفة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والأكاديمية والناشرين.

وأوضح أن القمة هذا العام تتميز بتنوع موضوعاتها التي تشمل الذكاء الاصطناعي في النشر والابتكار في المحتوى والتحول الرقمي والجوائز الأدبية والمهارات التحريرية والإبداعية بما يعكس حرص المكتبة على تطوير منظومة النشر العربي وتعزيز حضورها عالمياً.