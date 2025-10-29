حمدان بن مبارك يدعو منتخب الناشئين إلى بذل أقصى جهد في كأس العالم بالدوحة

دبي في 29 أكتوبر/ وام / أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن مشاركة منتخب الناشئين في كأس العالم تحت 17 سنة التي تقام في قطر ضرورية لهذا الجيل الذي يسعى لتطوير مواهبه واكتساب المزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك مع مدارس كروية مختلفة مطالباً المنتخب بإثبات جدارته في هذه البطولة الكبيرة وتمثيل الكرة الإماراتية على أفضل صورة.

وقال إن تأهل منتخبنا للناشئين إلى مونديال 2025 جاء نتيجة عمل كبير وتحضير مسبق وإقامة معسكرات ومباريات ودية وأن اتحاد الكرة عمل ولا زال يعمل على تهيئة أفضل بيئة للاعبي الفئات العمرية لأنهم نجوم الغد وسيرفعون راية الكرة الإماراتية في المحافل الإقليمية والقارية والدولية في المستقبل.

وأضاف معالي الشيخ حمدان بن مبارك أن اتحاد الكرة يدعم بقوة منتخب الناشئين ويقف إلى جانبه ويوفر له كل المتطلبات مشيراً إلى أن الجهاز الفني والإداري واللاعبين يحظون بثقة مجلس الإدارة وثقة الأسرة الكروية الإماراتية.

ودعا معاليه اللاعبين إلى بذل أقصى الجهود في مونديال الناشئين مؤكدا أن العالم كله يراقب نجوم الغد متمنياً النجاح لسفير الكرة الإماراتية في هذا المحفل الرياضي الدولي الكبير.

وقال: مونديال الناشئين مدرسة كبيرة فيها الكثير من الدروس والعبِر وعلى كل لاعب يمثل منتخبنا أن يخرج بأكبر حصيلة من الفوائد والتجارب لأنها تفيده في بناء هويته الرياضية وتجعله من اللاعبين المميزين. مشاركتنا في كأس العالم تحت 17 سنة فرصة ثمينة وعلى كل فرد في بعثة المنتخب أن يغتنمها ويقطف ثمارها.

وكان الجهاز الفني للمنتخب أعلن الليلة عن قائمة المنتخب التي ستشارك في المونديال المقرر له من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل بالدوحة.