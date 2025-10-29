شخصيات دولية : دبي نموذج عالمي ورائد في رسم ملامح مستقبل المدن

دبي في 29 أكتوبر / وام / أشادت شخصيات دولية بارزة بالنجاح التنظيمي والمستوى الرفيع لـ "قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025"، مؤكدين أن دبي رسخت مكانتها كنموذج عالمي رائد في التنمية الحضرية وقدرتها الفائقة على رسم ملامح المستقبل للعالم.

جاءت هذه الإشادات في ختام أعمال القمة، التي استضافتها مدينة إكسبو دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 300 مدينة، بهدف صياغة حلول عملية للتحديات الحضرية المستقبلية.

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أبدت ستيفاني بوساري من جمهورية نيجيريا الاتحادية، والتي شاركت في تقديم الجلسات النقاشية، إعجابها بالتنظيم المتميز والمشاركة العالمية الواسعة، وأكدت أن دبي أصبحت نموذجاً عالمياً في سرعة النمو والتنوع والتقدم التقني والبنية التحتية المتطورة، مشيدة بدور المنتدى كمنصة تفاعلية ربطت المهنيين الشباب بصناع القرار لمناقشة محاور كالتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وبناء المدن المرنة.

من جانبه، أكد عبدالعزيز أحمد الزهراني، وكيل أمين جدة للتعمير من المملكة العربية السعودية، على نجاح القمة في طرح رؤية مستقبلية واضحة للتغلب على التحديات التي تواجه المدن الحديثة.

ووصف الزهراني دبي بأنها من المدن الرائدة التي تسعى دائماً إلى رسم ملامح المستقبل للعالم، لافتاً إلى أن المنتدى أتاح الاطلاع على تجارب واقعية حول دور الذكاء الاصطناعي في خدمة البشرية وتعزيز جودة الحياة، وهو ما تحرص عليه دولة الإمارات في تنظيمها لهذه اللقاءات الدولية.

يذكر أن القمة، التي نظمتها برنامج المدن الآسيوية والمحيط الهادئ (APCS) بالتعاون مع بلدية دبي وشركاء دوليين في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر، اختتمت فعالياتها بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون وتبادل المعرفة، بما يرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية لصنع مستقبل المدن.