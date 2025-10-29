معرض الفجيرة لكتاب الطفل يشهد توافد أعداد كبيرة من الطلبة والمعلمين

الفجيرة في 29 أكتوبر/ وام / شهد معرض الفجيرة لكتاب الطفل في دورته الثانية والذي ينظمه مكتب سمو ولي عهد الفجيرة بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في مركز المعارض بدبا الفجيرة في رابع أيامه توافد 1800 من الطلبة والمعلمين بمدارس إمارة الفجيرة الذين حضروا جانباً من الورش وتجولوا في أجنحة المعرض المختلفة مستمتعين بما يقدمه من فعالياتٍ تعليمية وثقافية.

وأكد عددٌ من المسؤولين والزوار والمهتمين بالكتابة للطفل ودور النشر والعارضين أهمية المعرض في ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأطفال وتعزيز معرفتهم والمساهمة في اكتشاف وتنمية مواهبهم الإبداعية، باعتباره أحد أهم المنصات الثقافية التي تُسهم في بناء جيلٍ قارئ ومثقف يمتلك القدرة على التفكير النقدي والتعبير الواعي عبر ما يعرضه من كتبٍ ويقدمه من ورش وجلساتٍ قصصية وموضوعات متعددة الثقافات.

وأكد الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية أن معرض الفجيرة لكتاب الطفل يسير بخطى راسخة في تركيزه على الطفل والكتاب الموجّه له، مشيراً إلى أن هذا النهج يعكس تطلّعاً نحو جيلٍ قارئ ومبدع ينهض بالبحث والتأليف في المستقبل، وأن القراءة تمثل الطريق الأمثل لتحقيق شعار المعرض "مجتمع واحد.. حكايات كثيرة"، بما يعزز الارتباط بالمجتمع في عام المجتمع، لافتاً إلى أهمية إطلاق جائزة للكتابة للأطفال كخطوة محفزة لترسيخ ثقافة القراءة وتنمية الإبداع لدى الأجيال الجديدة.

وأضاف أن هذا الوعي بأهمية القراءة للأطفال وتأثيرها في بناء المستقبل ليس غريباً على الفجيرة التي أولت اهتماماً كبيراً بهذا الجانب من خلال مبادراتها الثقافية كبيت الفلسفة ودارة الشعر العربي وغيرها، مؤكداً أن الاهتمام بالأطفال وتشجيعهم على القراءة لا يتحقق إلا عبر التحفيز وتوفير الكتاب والتواصل المستمر مع الأسر ، وهذا ما شهدناه في الدورة الثانية من المعرض التي أظهرت نمواً وتطوراً ملحوظين.

وأكد إبراهيم علي خادم مدير إدارة التراخيص الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام خلال زيارته للمعرض حرص المجلس على دعم المعارض المحلية، مشيداً بالدور الثقافي والتربوي الذي تؤديه معارض كتب الأطفال مشيرا إلى، أهمية كتاب الطفل في بناء القيم وغرس مفاهيم الوطنية والإنتماء لدى الأجيال الناشئة، فالطفل يشكل استثماراً في المستقبل وتعزيزاً لركائز الهوية الإماراتية.

وثمن خالد محمد النعيمي مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب فكرة تنظيم معرض الفجيرة لكتاب الطفل ما يجسد اهتمام إمارة الفجيرة بالقراءة وتنمية الوعي الثقافي لدى النشء، مشيراً إلى أن المعرض يعكس حرص الإمارة على تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ ثقافة الطفل من خلال دعم المبادرات التي تشجع على حب الكتاب والمعرفة منذ الصغر.

وأشادت سحر نجا محفوظ الكاتبة المتخصصة في قصص الأطفال بتنظيم معرض الفجيرة لكتاب الطفل، الذي أتاح لدور النشر المشاركة من خارج الدولة فرصة التعرف على اهتمامات الإمارات الثقافية المختلفة، مؤكدة أن هذا النوع من المعارض يمثل منصةً مهمة لتعزيز ثقافة الطفل وتشجيع القراءة والأنشطة الإبداعية.

فيما شدد الرسام والكاتب الإماراتي الدكتور عبد الله الشرهان مؤسس دار أجيال للنشر على ضرورة إعادة بناء علاقة الطفل بالكتاب في ظل التحدي المتنامي مع الألعاب والأجهزة الرقمية وهذا مايسعى إليه معرض الفجيرة الذي يهتم بالناشرين وزيادة وعي الأطفال وعائلاتهم بأهمية القراءة.