بمشاركة شباب من 40 دولة.. مجلس شباب دبي الرقمية يشارك في منتدى المهنيين الشباب

دبي في 29 أكتوبر/ وام / شارك مجلس شباب دبي الرقمية في خلوة الشباب المصاحبة لفعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025 التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي من 27 إلى 29 أكتوبر تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي.

وجمعت الخلوة التي نظمها المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومدينة إكسبو دبي أكثر من مئة وعشرين شابا وشابة من أكثر من أربعين مدينة حول العالم لمناقشة رؤى ومبادرات الشباب في مجالات التنمية الحضرية والابتكار والاستدامة ودورهم كشركاء فاعلين في تصميم مدن المستقبل الذكية والمستدامة.

وشارك مجلس شباب دبي الرقمية ضمن محور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي حيث طرح عددا من الأفكار الداعمة لرؤية دبي الرقمية في تسريع التحول الرقمي للمدن بطريقة آمنة وسيادية يقودها الابتكار الشبابي.

وتناولت النقاشات بناء بنية رقمية آمنة تدعم الابتكار واستكشاف دور الأنظمة الذاتية والروبوتات في تطوير الخدمات الحضرية وتحقيق التوازن بين التطور السريع للذكاء الاصطناعي ومتطلبات الحوكمة الأخلاقية.

وأكد سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن الشباب هم طاقة دبي المتجددة وعقلها المبدع وروحها الطموحة التي لا تعرف المستحيل، مشيراً إلى أن تمكينهم نهج راسخ في مسيرة دبي فيما أكدت ريم الفلاسي رئيس مجلس شباب دبي الرقمية أن مشاركة المجلس تعكس الإيمان بدور الشباب في قيادة التحول الرقمي وصنع مستقبل المدن الذكية.