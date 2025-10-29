وزير العدل يحضر حفل السفارة التركية باليوم الوطني

أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام / حضر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة لطف الله جوكتاش سفير الجمهورية التركية الصديقة لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق ريكسوس المارينا في أبوظبي، معالى خليفة شاهين المرر وزير دولة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية التركية.

وأشاد سفير الجمهورية التركية بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على الأصعدة كافة، مؤكداً الالتزام المشترك بتعزيز التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.