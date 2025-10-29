مدينة الفجيرة للإبداع تنظم معرض “سوق الإبداع الإماراتي” لدعم الأسر المنتجة

الفجيرة في 29 أكتوبر/ وام / انطلقت اليوم فعاليات معرض “سوق الإبداع الإماراتي” الذي تنظمه مدينة الفجيرة للإبداع في مبنى المدينة بمشاركة واسعة من أصحاب المشاريع الوطنية والأسر المنتجة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم ريادة الأعمال وتمكين المجتمع المحلي من خلال الابتكار والإبداع.

ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة يومين إلى توفير منصة لعرض المنتجات المحلية وتشجيع الحرفيين والمبدعين على إبراز مواهبهم وتسويق منتجاتهم بما يعزز ثقافة الإنتاج والاعتماد على الذات، إلى جانب تحفيز الشباب على خوض تجربة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد سعادة سالم مرشود الحفيتي مدير مدينة الفجيرة للإبداع أن دعم الأسر المنتجة يمثل حافزا كبيرا لتشجيعها على تطوير وتسويق المزيد من منتجاتها، مشيرا إلى أن تنظيم المدينة لهذا السوق يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة حاضنة للمواهب ورواد الأعمال.

وقال إن المبادرة ستستمر بشكل دوري لتوسيع دائرة المستفيدين وتعزيز منظومة الابتكار في إمارة الفجيرة مضيفا أن المدينة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى خلق منصة مستدامة لرواد الأعمال والمبدعين لعرض أفكارهم ومنتجاتهم، وتبادل الخبرات بما يواكب توجهات الدولة في تعزيز الاقتصاد الإبداعي والابتكار، وفي تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، حيث تُتيح المدينة المشاركة فيه من دون أي رسوم، دعمًا للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة، والمساهمة على تطوير أعمالهم المنزلية والتجارية.