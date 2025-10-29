المهرجان الإماراتي الدولي السابع للملصق في ندوة الثقافة بدبي 3 نوفمبر

دبي في 29 أكتوبر/ وام / تنظم ندوة الثقافة والعلوم في دبي في 3 نوفمبر المقبل المهرجان الإماراتي الدولي السابع للملصق تحت شعار “عام المجتمع التصميم جسر بين الثقافات وبناء للمجتمعات” بمشاركة 500 عمل فني من أصل 1366 عملا تقدم بها 683 مصمما من 71 دولة.

ويأتي تنظيم المهرجان تماشيا مع عام المجتمع 2025 مجسدا التلاحم بين الفن والثقافة والرؤية الوطنية حيث يستعرض دور الاتصال البصري في تعزيز الشمولية والاحتفاء بالتنوع وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.

وأكدت ندوة الثقافة والعلوم أن المهرجان يعكس رسالتها في دعم الفنون والتصميم وتنمية المواهب وتوطيد الروابط الثقافية العالمية وإبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات من خلال الفنون البصرية والتصميم المعاصر.

وتشارك لجنة تحكيم دولية تضم 20 خبيرا دوليا في اختيار الأعمال الفائزة التي ستحصل على 6 جوائز من بينها الذهبية والفضية والبرونزية وجائزة التميز الطلابي وجائزة الندوة لعمل يجسد روح عام المجتمع.

ويحل المصمم الإيطالي العالمي أرموندو ميلاني ضيف شرف الدورة التي تستمر فعالياتها حتى 31 ديسمبر المقبل في مقر الندوة بدبي.