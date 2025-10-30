"نسائية دبي " تنظم "احتياجك أمانة"لتكريس قيم العطاء

دبي في 30 أكتوبر /وام/نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي فرع الخوانيج مبادرة مجتمعية، بعنوان "إحتياجك أمانة" إحدى البرامج الإنسانية التي أطلقها الفرع ويستهدف من خلالها فئة كبار المواطنين تقديرًا لمكانتهم وإعلاءً لقيم الاحترام والعرفان لهذه الفئة العزيزة على المجتمع.

وركزت المبادرة على نشر الوعي المجتمعي بحقوق كبار المواطنين واحتياجاتهم ودعم الأسر ومقدمي الرعاية وتحفيز طلبة المدارس والجامعات على التفاعل الإيجابي مع قضايا كبار السن إلى جانب تعزيز الشراكات الحكومية والمجتمعية لخدمة هذه الفئة.

وأكدت فاطمة أحمد آل عبدالله مديرة فرع الجمعية بالخوانيج، أن المبادرة تأتي ترجمةً لرؤية الجمعية في تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة الاحترام والعطاء تجاه كبار المواطنين باعتبارهم قدوة للأجيال ومصدرًا للحكمة والتجربة.

تضمنت المبادرة جلسة نقاشية أدارها الدكتور جاسم المرزوقي مستشار نفسي بجمعية النهضة بمشاركة كل من اللواء الدكتور علي سنجل المستشار الصحي لشرطة دبي وقائد مشروع "ذخر" إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي والدكتورة سلوى السويدي مدير مركز سعادة كبار المواطنين بدبي الصحية والدكتورة الباحثة حمدة بالجافلة المنصوري وعمير بن عمير الرميثي رئيس قسم الخدمات في هيئة تنمية المجتمع وأمنة خليفة المهيري.

وأكد المشاركون خلال الجلسة على أن كبار المواطنين في دولة الإمارات يحظون بمنظومة متكاملة من الرعاية والخدمات المتطورة التي توفر لهم مقومات الحياة الكريمة كافة في ظل دعم ورعاية من القيادة الرشيدة للدولة.