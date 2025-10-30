سفير الإمارات يلتقي رئيس وزراء جزر البهاما ويبحثان سبل تعزيز العلاقات

ناساو في 30 أكتوبر/ وام/ التقى سعادة هزاع أحمد الكعبي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوبا، مع معالي فيليب ديفيس، رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما، في مقر رئاسة الحكومة في العاصمة ناساو، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

ونقل سعادة الكعبي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي ديفيس وتمنياتهما لحكومة وشعب جزر البهاما بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل معالي ديفيس سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومةً وشعبًا بمزيد من التقدم والنماء.

وشارك سعادة الكعبي خلال زيارته إلى ناساو في "أسبوع البهاما الدبلوماسي 2025"، حيث عقد على هامش فعالياته لقاءات مع عدد من الوزراء وناقش معهم مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجزر البهاما وسبل تنميتها وتوطيدها، بما يخدم التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.