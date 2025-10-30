تعاون بين "وزارة الاقتصاد والسياحة" و "دبي للسيليكون" لدعم رواد الأعمال الإماراتيين

دبي في 30 أكتوبر/ وام/ وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة وواحة دبي للسيليكون، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات دعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين، وتبادل الخبرات والبيانات، وتطوير برامج ومبادرات نوعية تسهم في رفع كفاءة الشركات الناشئة وتوسيع حضورها محلياً وعالمياً.

يأتي ذلك في إطار الحملة الوطنية “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش زيارة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إلى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال “ديتك”، أحد أبرز مبادرات واحة دبي للسيليكون، حيث وقّعها سعادة عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في الوزارة، وبدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، بحضور سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة “دييز”، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن التعاون بين الوزارة وواحة دبي للسيليكون يعزز رؤية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، ويعكس الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كعاصمة عالمية لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن حملة “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم” تمثل مظلة وطنية موحدة تجمع الجهود الحكومية والخاصة لتمكين رواد الأعمال وتوفير التشريعات والحوافز الداعمة لنمو الشركات الناشئة.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور محمد الزرعوني، أن هذا التعاون يجسد التزام “دييز” من خلال واحة دبي للسيليكون بدعم منظومة ريادة الأعمال عبر مبادرات ومشاريع نوعية تنسجم مع محاور إستراتيجية “دييز 2026”، لافتا إلى الدور المحوري الذي يؤديه مركز “ديتك” في تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة قادرة على المنافسة عالمياً ضمن بيئة أعمال مرنة وبنية رقمية متكاملة.