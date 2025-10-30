انطلاق مؤتمر ومعرض ميفما كونفكس 2025

دبي في 30 أكتوبر /وام/ أطلقت جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق “ميفما”، أعمال النسخة الثانية عشرة من مؤتمر ومعرض ميفما كونفكس 2025، والذي يعقد في فندق جيه دبليو ماريوت دبي مارينا تزامنًا مع احتفال الجمعية بمرور 15 عاما على تمكين قطاع إدارة المرافق وكشفت خلاله عن هويتها المؤسسية الجديدة ا .

وشهد اليوم الافتتاحي حضور أكثر من 500 مشارك من 12 دولة من بينهم مسؤولون حكوميون وخبراء ومتخصصون في إدارة المرافق اجتمعوا للاحتفاء بمسيرة ميفما الرائدة وبالتحوّل النوعي الذي يشهده القطاع في المنطقة.

وفي تقريرٍ مشترك أعدته ميفما بالتعاون مع شركة فروست آند سوليفان، أشارت الجمعية إلى أن قطاع إدارة المرافق يشهد نمواً متسارعا حيث تقدر قيمة السوق في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 54.6 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن تصل إلى 72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 بالمئه مما يؤكد مكانته كأحد أكثر القطاعات الواعدة في المنطقة وذلك بحسب ما ذكره جمال لوتاه رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق "ميفما" في كلمته الافتتاحية.

وتم على هامش المعرض توقيع مذكرتي تفاهم بين جمال لوتاه وكل من عبد الله يوسف ال علي مدير جمعية المهندسين الإمارات، وخالد العمار وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

وتهدف المذكرتين إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التدريب والاعتماد وتبادل المعرفة بما يسهم في تطوير المعايير المهنية لقطاع إدارة المرافق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما ستدعم الاتفاقيتان مبادرات مشتركة تُعنى بتأهيل الكوادر البشرية وتعزيز ممارسات الاستدامة ومواءمة أنظمة إدارة المرافق مع الأجندات التنموية الوطنية في المنطقة.

وشهد اليوم الأول جلسات نقاشية مثمرة سلطت الضوء على الدور المحوري للمعايير الدولية والتحول الرقمي والاستدامة في رسم ملامح مستقبل إدارة المرافق. وأكد المتحدثون أن القطاع يشهد تحولًا جوهريًا من كونه نشاطًا تشغيليًا إلى منظومة متكاملة تعتمد على التقنيات الذكية والبيانات وتنمية الكفاءات البشرية كمحركات رئيسية لخلق القيمة.

وقال لوتاه" إن تطوّر قطاع إدارة المرافق أصبح قوة استراتيجية تدعم مختلف جوانب الحياة الحضرية من الاستدامة والابتكار إلى السلامة وجودة الحياة ولم يعد دوره مقتصرا على الصيانة بل أصبح يتمحور حول تشكيل بيئات أكثر ذكاءً واستدامة وتحسين كفاءة الموارد وضمان مرونة البنية التحتية في ظل النمو الحضري المتسارع. وبينما نحتفل بمرور 15 عامًا على مسيرة "ميفما" يواصل هذا المؤتمر تعزيز الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص والخبراء بما يرسّخ مكانة إدارة المرافق كركيزة أساسية للتنمية الحضرية المستدامة في المنطقة حيث تسعى لتأسيس لمدن أكثر كفاءة وازدهارًا لأجيال المستقبل".

يذكر أن "ميفما" هي منظمة إقليمية غير ربحية تُعنى بتطوير قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط وتعمل على تمكين المهنيين والمؤسسات من خلال تقديم برامج تدريبية معتمدة وتنظيم فعاليات إقليمية متخصصة وتوفير منصات لتبادل المعرفة والخبرات.